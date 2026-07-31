L’application Google Files se dote enfin d’un outil digne de ce nom pour scanner des documents

Google améliore le scanner de documents de son application Files. Jusqu’ici cantonné au format PDF, il va prendre en charge le JPEG, plus pratique dans bien des scénarios.

Google Files
Crédit : Google

L’époque à laquelle le scanner physique était obligatoire pour obtenir une copie numérisée de ses documents est révolue depuis un certain temps, et elle ne nous manque pas. Pouvoir scanner des documents avec son smartphone apporte un confort indéniable. Longtemps sur Android, il fallait passer par une application tierce comme CamScanner pour bénéficier de cette fonction. Mais depuis bien des années maintenant, il est possible de réaliser la manipulation avec des services natifs.

Google a intégré un scanner dans son espace de stockage cloud Drive, ainsi que dans son explorateur de fichiers Files. Mais le scanner de Google Files était jusqu’ici limité. Il ne permet d’enregistrer les scans que dans un seul format de fichier : le PDF. Le PDF est souvent pratique, mais dans certains scénarios, il peut montrer des limites. Certaines personnes peuvent ne pas parvenir à l’ouvrir. Il est aussi plus simple de modifier des formats de fichier d’image qu’un PDF si on n’a pas d’application appropriée installée sur son mobile.

Le scanner de Google Files compatible PDF et JPEG, comme sur Google Drive

Heureusement, la situation va bientôt évoluer. Android Authority nous apprend que le scanner de Files s’apprête à prendre en charge le format JPEG. Le média a découvert cette nouveauté en analysant le code source de la version 1.12100.954147356.0 de l’application. Vous pouvez en avoir un aperçu avec la capture d’écran ci-dessous. Google Files rattrape ainsi son retard sur Google Drive, qui donne déjà le choix entre PDF et JPEG.

google files scan jpeg
Crédit : Android Authority

Après la numérisation d’un document dans l’application Files, une interface permet de choisir le format d’exportation, ainsi que de renommer le fichier et de choisir l’emplacement de sauvegarde. Là aussi, ce système est similaire à celui de Google Drive. Jusqu’ici, le fichier était enregistré automatiquement dans un dossier regroupant tous les documents numérisés via l’app. Voir Files se mettre au niveau de Drive est une bonne nouvelle pour qui veut scanner un document et l’enregistrer en local et non sur le cloud.


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