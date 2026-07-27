Ryan Gosling rejoint le MCU après Avengers Doomsday, mais dans quel rôle ?

C’est officiel, Ryan Gosling va bientôt faire partie du MCU. Il tiendra le rôle principal d’un nouveau film prévu pour 2028.

Le Comic-Con de San Diego a été riche en révélations autour du Marvel Cinemactic Universe cette année. Nous avons eu des nouvelles de Black Panther 3, tandis que la présence de Deadpool dans Avengers Doomsday a été teasée. Et nous apprenons qu’un nouveau personnage va faire son apparition dans le MCU après le film Avengers Doomsday qui sort le 16 décembre prochain : il s’agit de Ghost Rider, qui sera interprété par Ryan Gosling.

Sur scène, Kevin Feige, président de Marvel Studios, était en train d’expliquer qu’on lui demandait souvent quand Ryan Gosling ferait partie du MCU, quand les lumières se sont éteintes. L’acteur a alors effectué une entrée remarquée en déclarant : “Waouh, est-ce que c’est vraiment en train de se produire ?”.

Ryan Gosling va incarner Ghost Rider dans un film dédié, avant de rejoindre les Avengers ?

Johnny Blaze, alias Ghost Rider, avait été interprété à deux reprises par Nicolas Cage dans deux films à la qualité douteuse produits par Sony. Ryan Gosling aura donc la tâche de relancer un super-héros assez important dans les comics Marvel, mais qui ne s’est jusqu’ici jamais vraiment imposé au cinéma.

C’est le réalisateur Shawn Levy qui est aux manettes de ce projet. Il est connu pour son travail sur Deadpool et Wolverine, autre film canon du MCU. Shawn Levy et Ryan Gosling collaborent déjà pour un autre long-métrage important pour Disney : Starfighter, un nouveau film Star Wars qui se déroule cinq ou six ans après les événements de l’épisode IX. Mais il ne s’agit pas de Star Wars X, ce film est indépendant et ne s’inscrit pas dans le cadre de la saga Skywalker.

“Alors que Ryan commençait à parler de sa vision de ce personnage, nous avons commencé à improviser, et j’ai finalement dit : “Frère, on y va !” Alors les gars, on se voit en 2028″, a réagi Shawn Levy. Nous avons donc une fenêtre de sortie pour le film. Nul doute que Ghost Rider devrait ensuite être présent dans de futurs films Avengers.