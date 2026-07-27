Ryan Gosling rejoint le MCU après Avengers Doomsday, mais dans quel rôle ?

C’est officiel, Ryan Gosling va bientôt faire partie du MCU. Il tiendra le rôle principal d’un nouveau film prévu pour 2028.

Ryan Gosling dans Blade Runner 2049
Ryan Gosling dans Blade Runner 2049

Le Comic-Con de San Diego a été riche en révélations autour du Marvel Cinemactic Universe cette année. Nous avons eu des nouvelles de Black Panther 3, tandis que la présence de Deadpool dans Avengers Doomsday a été teasée. Et nous apprenons qu’un nouveau personnage va faire son apparition dans le MCU après le film Avengers Doomsday qui sort le 16 décembre prochain : il s’agit de Ghost Rider, qui sera interprété par Ryan Gosling.

Sur scène, Kevin Feige, président de Marvel Studios, était en train d’expliquer qu’on lui demandait souvent quand Ryan Gosling ferait partie du MCU, quand les lumières se sont éteintes. L’acteur a alors effectué une entrée remarquée en déclarant : “Waouh, est-ce que c’est vraiment en train de se produire ?”.

Ryan Gosling va incarner Ghost Rider dans un film dédié, avant de rejoindre les Avengers ?

Johnny Blaze, alias Ghost Rider, avait été interprété à deux reprises par Nicolas Cage dans deux films à la qualité douteuse produits par Sony.  Ryan Gosling aura donc la tâche de relancer un super-héros assez important dans les comics Marvel, mais qui ne s’est jusqu’ici jamais vraiment imposé au cinéma.

C’est le réalisateur Shawn Levy qui est aux manettes de ce projet. Il est connu pour son travail sur Deadpool et Wolverine, autre film canon du MCU. Shawn Levy et Ryan Gosling collaborent déjà pour un autre long-métrage important pour Disney : Starfighter, un nouveau film Star Wars qui se déroule cinq ou six ans après les événements de l’épisode IX. Mais il ne s’agit pas de Star Wars X, ce film est indépendant et ne s’inscrit pas dans le cadre de la saga Skywalker.

“Alors que Ryan commençait à parler de sa vision de ce personnage, nous avons commencé à improviser, et j’ai finalement dit : “Frère, on y va !” Alors les gars, on se voit en 2028″, a réagi Shawn Levy. Nous avons donc une fenêtre de sortie pour le film. Nul doute que Ghost Rider devrait ensuite être présent dans de futurs films Avengers.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’Odyssée : attention aux faux sites de streaming qui promettent de voir le dernier Nolan gratuitement, des pirates se cachent derrière

Comme à chaque sortie de film événement, les pirates profitent de la crédulité de certains spectateurs pour les arnaquer. Un récent rapport de Kaspersky tire la sonnette d’alarme sur les…

2,2 millions de voitures peuvent être déverrouillées à distance à cause de ce système antivol

Des millions d’automobilistes américains se sont vu vendre un équipement censé dissuader les voleurs. Des chercheurs viennent de démontrer que ce boîtier produit exactement l’effet inverse. Beaucoup de propriétaires ignorent…

Tapo TC82 : cette caméra de surveillance extérieure avec panneau solaire chute à moins de 50 €, vite !

Vous voulez partir en vacances l’esprit tranquille ? Bonne nouvelle ! En ce moment sur Boulanger, vous pouvez vous offrir une superbe caméra de surveillance extérieure avec panneau solaire pour…

Black Panther 3 a enfin trouvé son nouveau héros, mais il faudra s’armer de patience

Marvel Studios a bouclé sa présentation au Comic-Con de San Diego sur une annonce très attendue. Black Panther 3 met fin à quatre années de silence autour de l’avenir du…

Voiture électrique : cette question posée à 78 000 conducteurs met le moteur thermique dans l’embarras

Chaque année, une gigantesque enquête américaine mesure le plaisir réel des conducteurs après trois mois au volant. L’édition 2026 vient de tomber et la satisfaction générale progresse plus vite que…

Jusqu’à 76% de réduction sur NordVPN et 4 mois offerts : les soldes se terminent dans quelques heures

NordVPN a prolongé ses soldes d’été, mais le nouveau délai touche déjà à sa fin. Il ne reste plus que quelques heures pour souscrire un abonnement de deux ans avec…

Cette mise à jour des Samsung Galaxy A57 et A27 corrige 57 failles, ne la laissez pas filer

Les mises à jour de sécurité passent souvent inaperçues sur les smartphones Android. Samsung en déploie justement une nouvelle sur ses derniers modèles de milieu de gamme. Celle-ci referme d’un…

Neuromancien : la série Apple tirée du livre culte qui a créé le cyberpunk a droit à son premier trailer

Ça y est, après des mois de teasing, Apple a enfin révélé le premier trailer pour sa série événement Neuromancien. Le cultissime livre de William Gibson débarque sur petit écran…

Apple pourrait dévoiler ses propres lunettes connectées dès l’année prochaine mais doit régler un gros problème avant

Apple serait toujours en train de travailler dur sur ses premières lunettes connectées, malgré un report de sa date de lancement initiale. Selon un récent rapport de Bloomberg, il faut…

Carrie : la nouvelle adaptation signée Prime Video se montre dans un trailer glaçant

L’immense roman Carrie de Stephen a droit à une nouvelle adaptation sur petit écran, cette fois sur Amazon Prime Video. La première bande-annonce diffusée  hier dévoile une histoire transposée à…