Black Panther 3 a enfin trouvé son nouveau héros, mais il faudra s’armer de patience

Marvel Studios a bouclé sa présentation au Comic-Con de San Diego sur une annonce très attendue. Black Panther 3 met fin à quatre années de silence autour de l’avenir du royaume de Wakanda. Le nouveau porteur du masque était pourtant déjà apparu à l’écran, le temps d’une scène.

Black Panther
Crédits : Marvel

Marvel Studios enchaîne les rendez-vous depuis le début de l’année, au cinéma comme sur le petit écran. Tom Holland retrouve le costume de Spider-Man dans Brand New Day, attendu le 29 juillet dans les salles françaises. La firme prépare surtout le diptyque Avengers Doomsday puis Secret Wars, censé refermer la saga du multivers. Elle n’était plus montée sur la scène mythique du Hall H depuis deux ans. Restait à savoir ce que le public découvrirait ensuite. La convention de San Diego a servi de tribune à ces réponses.

Black Panther 3 figurait parmi les projets les plus réclamés par les fans de Marvel. La franchise n’avait plus donné signe de vie depuis Wakanda Forever, sorti en 2022. Le studio a pourtant continué d’alimenter son univers en séries, puisque Disney+ a diffusé au mois de mai un épisode inédit consacré au Punisher. La question du successeur de Chadwick Boseman restait entière.

Black Panther 3 sortira le 15 décembre 2028 avec David Jonsson dans le rôle-titre

Black Panther 3 sortira donc en toute fin d’année 2028. Selon le récapitulatif officiel publié par Marvel, Ryan Coogler revient écrire et réaliser ce troisième volet. Le cinéaste est monté sur la scène du Hall H pour présenter David Jonsson, nouveau porteur du masque. L’acteur britannique incarnera le fils de T’Challa, devenu adulte. Le personnage était apparu enfant dans les dernières minutes de Wakanda Forever. Le nom du comédien est resté confidentiel pendant plusieurs mois avant cette annonce. Letitia Wright et Winston Duke ont confirmé la date du 15 décembre.

Ce choix évite le recasting redouté par une partie des spectateurs. Chadwick Boseman, disparu en 2020 à 43 ans, n’avait jamais été remplacé, le masque revenant alors à Shuri. David Jonsson s’est fait connaître dans la série Industry puis dans Alien Romulus. Letitia Wright rempile en Shuri, aux côtés de Winston Duke en M’Baku. La date annoncée concerne les salles américaines. Black Panther 3 arrivera après le diptyque Avengers, dans un calendrier déjà chargé, puisque Marvel a aussi programmé un film Ghost Rider porté par Ryan Gosling pour 2028.


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