Bon plan iPhone 16 Pro : le smartphone haut de gamme atteint son prix le plus bas, vite !

Un iPhone 16 Pro à seulement 700 € ? C’est ce que propose actuellement Certideal, la plateforme française spécialiste du reconditionné. Vous attendez une excellente offre pour vous offrir le smartphone haut de gamme d’Apple ? Il est actuellement affiché à 701,99 € seulement dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous rêvez de vous offrir un smartphone de la marque à la pomme, mais leur prix vous fait hésiter ? Ce bon plan est fait pour vous ! Alors qu’il était affiché à 1229 € à sa sortie, l’excellent iPhone 16 Pro est actuellement à prix cassé sur Certideal.

Vous pouvez actuellement l’acheter à partir de 701,99 € seulement. Et en plus, le smartphone est reconditionné directement en France et vendu avec une garantie de 30 mois ! C’est un excellent prix pour un modèle avec de telles caractéristiques !

Pourquoi faire confiance à Certideal ?

Certideal a réussi à s’imposer sur le secteur très concurrentiel des smartphones reconditionnés en proposant des modèles récupérés directement chez les opérateurs après n’avoir connu qu’un seul propriétaire. Les iPhone sont reconditionnés en interne en France, directement par les experts de Certideal.

Après avoir effectué de nombreux contrôles et tests pour s’assurer de la qualité des produits vendus, la plateforme propose les smartphones d’Apple à prix cassé avec la garantie 30/30. Cela signifie que vous avez 30 jours pour être satisfait ou pour changer d’avis, et vous avez 30 mois de garantie pour effectuer votre achat en toute confiance. Enfin, en cas de pépin, le service client est basé en France et est en contact direct avec l’atelier pour une résolution rapide des problèmes.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 16 Pro ?

L’iPhone 16 Pro est un smartphone haut de gamme qui profite aujourd’hui encore de caractéristiques avancées. Sous le capot, on retrouve une puissante puce A18 Pro accompagnée de 8 Go de RAM. Grâce à cette configuration, le smartphone est à la fois performant et optimisé pour être économe en énergie. La batterie lithium-ion de 3582 mAh vous permet d’ailleurs d’avoir une autonomie allant jusqu’à 27 heures d’utilisation en lecture vidéo.

Pour la dalle, l’iPhone 16 Pro est doté d’un magnifique écran Super Retina XDR de 6,3 pouces. Avec une résolution de 2622 x 1206 pixels et une luminosité maximale de 2000 nits en extérieur, vous pouvez profiter d’une expérience optimale pour apprécier au mieux vos contenus.

La partie photo n’est pas en reste puisque l’iPhone 16 Pro embarque un module photo composé d’un triple capteur arrière. On retrouve ainsi un objectif principal de 48 MP accompagné d’un ultra grand-angle également de 48 MP et d’un téléobjectif de MP. Le tout est complété à l’avant d’une caméra selfie de 12 MP. Enfin, comme il est IP68, ce smartphone ne craint ni la poussière, ni l’eau. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPhone 16 Pro.