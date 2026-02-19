Quasiment deux ans après la Kishi V2 Pro, Razer a lancé la V3 Pro de sa manette pour smartphone. Un modèle « Pro » qui n’a plus rien à voir avec la V2, que ce soit sur le design, les options ergonomiques ou le prix. Cette nouvelle manette succède plutôt à la Kishi Ultra. Est-ce une bonne nouvelle ? Réponse dans notre test.

En 2024, Razer présentait la Kishi Ultra, une manette bien différente de tous les modèles précédents, même la V2 Pro. Avec ses poignées plus larges, sa compatibilité avec l’iPad mini, sa connexion filaire PC optionnelle et ses nouveaux contrôles plus fins, la Kishi Ultra était, à l’époque, la « Rolls Royce » des manettes gaming mobile. Et malgré un prix plus élevé que la V2 Pro et que la concurrence, notamment chez Backbone, la Kishi Ultra méritait une très bonne note à l’issu de son test dans nos colonnes.

En 2025, Razer n’a pas renouvelé la Kishi Ultra. La marque a préféré remplacer entière sa gamme V2 par trois nouvelles manettes : les Kishi V3. Elle est composée d’un modèle standard, d’un modèle Pro et, « petite » nouveauté, d’un modèle Pro XL, avec pour principale différence entre les deux dernières la taille d’écran des appareils compatibles. Mais la Kishi V3 Pro ne ressemble pas vraiment à la Kishi V2 Pro et se rapproche davantage de la Kishi Ultra. Un repositionnement qui a des conséquences. Lesquelles ? On vous dit tout dans ce test complet.

La Kishi V3 Pro est disponible en France depuis la rentrée 2025. Le prix public conseillé de la Kishi V3 Pro est de 170 euros. C’est le même prix que la Kishi Ultra à son lancement : il y a donc une certaine logique. Cela correspond à une hausse de 20 euros par rapport à la Kishi V2 Pro, lancée en 2023 à 150 euros. Notez que la Kishi V3 Pro XL est commercialisé 230 euros, ce qui commence à faire cher pour une manette de smartphone et de tablette. Et la Kishi V3 « standard » est proposée à 110 euros, se positionnant toujours face à la Backbone One.

La Kishi V3 Pro est l’une des manettes les plus onéreuses du marché. Nous sommes loin des autres marques, comme Gamesir, Nacon, Backbone ou même Asus. Le prix de toutes les autres manettes se positionne entre 80 et 130 euros. La V3 Pro et la V3 Pro XL sont donc bien au-dessus. Reste à savoir si les atours de ces Kishi justifient la différence de prix.

Dans la boite, la manette est accompagnée de plusieurs accessoires. D’abord deux paires de renforts (la troisième étant préinstallée) pour adapter l’espacement entre le pont télescopique de la manette et l’emplacement de maintien. Ensuite deux têtes de remplacement pour les sticks analogiques, si vous préférez concave ou convexe. Ces derniers n’étaient pas présents dans la Kishi Ultra et offrent un niveau supplémentaire de personnalisation. Il ne manquerait plus qu’une petite pochette de transport pour disposer d’un pack complet.

Design

Démarrons ce test avec le design. A première vue, la Kishi V3 Pro reprend tous les atouts ergonomiques de la Kishi Ultra, notamment les grosses poignées offrant une préhension ultra qualitative, très proche d’une manette de Xbox, par exemple. Nous y retrouvons aussi une grande partie des contrôles que nous détaillerons dans la prochaine partie de ce test. Il y a cependant quelques changements apportés par Razer dans cette nouvelle manette.

La première est la plus évidente : Razer a supprimé les LED RGB sur les côtés de la Kishi Ultra. La marque n’a donné aucune justification sur ce changement. Nous pouvons simplement émettre l’hypothèse que cette modification est motivée par la consommation d’énergie. La Kishi V3 Pro n’a donc plus de décoration lumineuse. La deuxième modification concerne les ports. Le port jack 3,5 mm n’est plus à gauche de la manette, mais à droite, à côté du port USB-C, lequel a pivoté pour éviter que les deux connecteurs ne se gênent.

La troisième modification est moins évidente : Razer a revu le design des parties où la manette touche le smartphone. Cela permet de réduire l’espacement au-dessus du téléphone quand il est placé sur la manette et certainement de supprimer les potentiels mouvements parasites entre le téléphone et la manette. Le quatrième changement concernant le pont : celui de la Kishi V3 Pro est plus large, apportant une meilleure stabilité, notamment avec les tablettes. Le dernier changement physique concerne les boutons : la Kishi V3 Pro en dispose de deux supplémentaires. Nous y reviendrons.

Au-delà de ces quelques modifications, nous retrouvons tout ce que nous avions aimé avec la Kishi Ultra. Les grandes poignées, avec le « grip » texturé pour assurer la préhension. Les renforts interchangeables pour solidariser le plus possible le smartphone avec la manette, quel que soit le format du module photo ou l’épaisseur d’une éventuelle coque de protection. La construction et les options sont toujours au top.

Si les atouts de la manette sont toujours présents, c’est également le cas de ses défauts. Nous parlons notamment de l’encombrement, la Kishi V3 Pro étant une grosse manette. Elle est toujours assez lourde (268 grammes, contre 266 grammes pour l’Ultra). Soit 500 grammes quand elle est connectée à un iPhone 17 Pro Max. Elle ne se plie pas comme une Tessen d’Asus. Nous comprenons que Razer refuse le design pliant pour solidifier le pont. Mais cela réduit beaucoup sa transportabilité.

Contrôle

Intéressons nous maintenant aux contrôles de la manette. Il y a beaucoup de touches sur cette manette. Plus encore qu’avec la Kishi Ultra, comme nous l’avons signalé précédemment. La Kishi V3 Pro reprend d’abord l’ensemble des contrôles usuels. Touches directionnelles à gauche et touches action type « ABXY » sur la droite, tous « méca-tactiles », apportant de la sensibilité et du confort. Ainsi que des boutons et gâchettes d’épaule, toujours sans retour de force pour ces derniers. En revanche, leur comportement est davantage personnalisable.

Nous retrouvons enfin les deux sticks analogiques cliquables, positionnés plus comme une manette de Xbox qu’une manette de Dualsense. La tête de ces deux sticks sont interchangeables. C’est l’une des nouveautés de la Kishi V3 Pro. C’est parfait pour ceux qui usent trop vite leur manette ou qui veulent changer la forme du stick.

La technologie des sticks analogiques a changé entre la Kishi Ultra et la Kishi V3 Pro. Sur la Kishi Ultra, ce sont des capteurs à effet Hall. Sur la Kishi V3 Pro, Razer passe à des capteurs TMR (Tunnel MagnetoResistance). Théoriquement, c’est comme l’effet Hall, mais en mieux, en terme de sensibilité et de consommation d’énergie. A l’usage, nous n’avons pas senti de grandes différences.

A cela s’ajoutent le bouton menu (« burger ») en haut à gauche, le bouton « Home » en haut à droite, le bouton option (avec les trois points), le bouton screenshot en bas à gauche et le bouton « Nexus » en bas à gauche, pour ouvrir l’application éponyme. A côté de chaque cachette, vous avez les boutons d’épaule supplémentaires L4 et R4, tous deux programmables et déjà présents dans la Kishi Ultra.

Enfin, et c’est l’une des nouveautés de cette génération, deux autres boutons programmables au dos de la manette. Ils s’appellent M1 et M2. Ces nouveaux boutons sont encore plus pratiques que L4 et R4 et complètent parfaitement l’arsenal à disposition. A l’intérieur de la manette, nous retrouvons un moteur haptique, appelé ici Sensa HD. Ce moteur a été amélioré pour apporter plus de précision (et donc d’immersion). En revanche, il n’est toujours pas compatible iOS.

Dernier point important, comme la Kishi Ultra, la Kishi V3 Pro peut se connecter à un PC en utilisant le port USB-C, qui ne sert donc pas qu’à charger le smartphone pendant que vous jouez. Ainsi, votre manette ne sert pas qu’au gaming mobile, mais aussi au gaming plus classique. Et même si une Wolverine V3 Pro, par exemple, sera toujours plus agréable pour jouer sur PC, cette petite fonction apporte un intérêt supplémentaire à la Kishi. En revanche, il n’est pas possible de brancher un casque audio via le port USB-C. Ca aurait été sympa.

Application

Comme les manettes précédentes de Razer, la Kishi V3 Pro est accompagnée de l’excellente application Nexus. Une application qui sert aussi bien de lanceur de jeu ou d’application ludique que de centre de contrôle de la manette, notamment pour mettre à jour le firmware et paramétrer le mapping virtuel. Via l’application, il est aussi possible de régler la sensibilité des gâchettes (voire en activant le mode Rapid Trigger pour les joueurs de FPS) et du moteur haptique.

L’application sert également à sauvegarder et partager les captures d’écran (fixes ou vidéo), ainsi qu’à découvrir des jeux à essayer, grâce à un contenu éditorial complet. L’application compte des raccourcis vers les applications de jeu en streaming les plus populaires. PC Remote Play (avec l'application éponyme de Razer). Xbox Game Pass et Xbox Remote Play. Steam Link. Nvidia GeForce Now. Et tout cela sans dépenser un centime de plus, puisque tous ses services sont gratuits, même sur iPhone. En revanche, le Remote Play avec la PS5 n'est pas pris en charge nativement. Et même en utilisant le mapping virtuel, ça ne marche pas.

Finissons avec une remarque importante : la compatibilité. La manette est reconnue par tous les iPhone et les iPad mini munis d’un port USB-C, mais également tous les smartphones Android doté de ce connecteur. En outre, la manette est prise en charge par la plupart des jeux compatibles avec les contrôleurs physiques, ainsi que les émulateurs les plus populaires. Nous avons essayé la manette avec le RedMagic 11 Pro, smartphone gaming par excellence : ce dernier la reconnait automatiquement au niveau système, permettant de bénéficier d’une prise en charge native et de réglages fins additionnels.

Alors, on achète ?

La Kishi V3 Pro s’appuie sur les très belles qualités de la Kishi Ultra pour proposer une expérience gaming mobile de très haute volée. L’ajout des deux boutons programmables est un excellent complément à ce que la Kishi Ultra proposait. La comptabilité est toujours optimale, que ce soit en terme de smart. La personnalisation est grande, que ce soit au niveau logiciel ou matériel. Nous avions adoré la Kishi Ultra. La Kishi V3 Pro poursuit dans cette voie, même si nous aurions aimé que Razer en profite pour corriger quelques erreurs.

Quant à la Kishi V3 Pro XL, nous ne l’avons pas testée. Mais elle est, sur le papier, identique (hormis l’espacement de son pont télescopique plus large pour accepter les grandes tablettes). Et si la Kishi V3 Pro est un excellent produit, dont la différence de prix avec la concurrence est en très grande partie justifiée par ses atouts indéniables, ce n’est pas tout à fait le cas de la version XL. 60 euros de plus que la V3 Pro, c’est trop. Surtout que le seul « avantage » est la comptabilité avec les iPad au-delà des 8 pouces.