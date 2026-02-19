AirPods Pro 3 : le prix des excellents écouteurs continue de chuter !

Alors qu’ils sont toujours en vente à 249 € sur le site officiel, les AirPods Pro 3 sont actuellement à prix réduit sur Amazon. Le géant du e-commerce les propose à 219 € , soit moins cher que pendant les soldes !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez des écouteurs haut de gamme et les AirPods Pro 3 vous font de l’oeil ? Amazon les propose actuellement à prix cassé. C’est le bon moment pour craquer ! Sortis cet automne à 249 €, ces écouteurs se retrouvent à seulement 219 €.

Les promotions sur les produits Apple récents sont rares donc profitez-en vite ! Cette nouvelle génération d’AirPods Pro offrent une qualité sonore irréprochable et une réduction de bruit efficace.

Quelles sont les caractéristiques des AirPods Pro 3 ?

Sortis en septembre dernier, cette troisième génération d’AirPods Pro est actuellement les meilleurs écouteurs de la marque à la pomme. Outre le design revu pour apporter plus de confort et un meilleur maintien, ce modèle haut de gamme apporte son lot de nouveautés et d’améliorations, à commencer par le capteur de fréquence cardiaque qui vous permet aussi de suivre vos calories brulées durant vos séances de sport.

Grâce à l’IA, les données obtenues sont fiables et précises. Et si vous le souhaitez, un assistant vocal vous guide pendant vos exercices pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Côté audio, ces écouteurs délivrent un son premium avec une réduction de bruit active deux fois plus efficace que la génération précédente. La qualité sonore a aussi fait un bond grâce à une nouvelle architecture acoustique qui permet d’obtenir des basses encore plus riches et une scène sonore plus large.

Parmi les nouveautés, on notera l’arrivée de la fonctionnalité qui permet de comprendre et parler n’importe quelle langue en temps réel. En effet, les AirPods Pro 3 proposent de la traduction et de l’interprétation vocale instantanée. C’est particulièrement intéressant si vous partez en voyage dans un pays dont vous ne parlez pas la langue.

Et pour terminer, l’autonomie a été améliorer pour vous permettre jusqu'à 8 heures d’écoute en une seule charge avec la réduction de bruit active. Et si vous n’utilisez pas la RBA, vous pourrez même les utiliser jusqu’à 10 heures d’affilées. Si on rajoute le boitier de recharge, on peut les utiliser pendant 24 heures sans avoir besoin de les mettre en charge sur une prise secteur !