Ces emails révèlent qu’Amazon envisage une surveillance de masse via ses caméras Ring

Les caméras Ring sont censées protéger les habitations et les colis. Mais une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA pourrait aller beaucoup plus loin. Des emails internes révèlent qu’Amazon envisage un réseau de surveillance à grande échelle.

Depuis plusieurs années, les caméras connectées se multiplient devant les portes d’entrée. Ring, filiale d’Amazon, s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs du secteur. Ces appareils permettent de surveiller les livraisons, de détecter les mouvements suspects et d’envoyer des alertes en temps réel. L’argument principal reste la sécurité domestique. Pourtant, l’intégration croissante de l’intelligence artificielle, y compris via des services comme Alexa+, transforme progressivement l’écosystème connecté de la firme américaine.

En octobre dernier, Ring a présenté une nouvelle fonctionnalité baptisée « Search Party ». Officiellement, elle vise à aider les habitants d’un quartier à retrouver un animal perdu. Le système peut connecter les caméras voisines afin d’analyser automatiquement les images. Cette capacité à relier plusieurs appareils a rapidement suscité des critiques. Des spécialistes de la vie privée y voient la possibilité de créer un réseau de surveillance élargi, dépassant largement le cadre d’un simple usage domestique.

Des emails internes montrent que Ring veut étendre « Search Party » à la lutte contre la criminalité

Les emails internes concernant Ring révèlent que la fonctionnalité « Search Party » pourrait être utilisée bien au-delà de la recherche d’animaux disparus. Selon des documents obtenus par 404 Media, le fondateur de la tech, Jamie Siminoff, a expliqué en interne que l’outil pourrait contribuer à lutter contre la criminalité dans un quartier. Dans un message adressé aux employés, il évoque même un système capable d’éradiquer certains délits grâce à l’analyse coordonnée des caméras. Une telle ambition impliquerait l’utilisation d’un grand nombre d’appareils privés fonctionnant comme un réseau automatisé couvrant des zones entières.

Ring propose déjà d’autres outils susceptibles d’élargir cette surveillance. Certaines caméras intègrent des fonctions de reconnaissance faciale basées sur l’IA. La fonction « Community Requests » permet aussi aux forces de l’ordre de solliciter l’accès à des vidéos enregistrées par des utilisateurs. Amazon affirme que les flux ne sont pas partagés sans l’accord des propriétaires. Toutefois, la combinaison de ces technologies alimente les inquiétudes autour d’un suivi étendu des déplacements dans l’espace public.