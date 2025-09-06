Quels capteurs photo pour les Galaxy S26 de Samsung ? Cette fuite nous donne une bonne idée

Un leaker dévoile ce qu'il pense être les caractéristiques des capteurs photos des futurs Galaxy S26 de Samsung, très attendus sur ce point. Voyons ce que les smartphones du constructeur nous proposeraient.

Vous reprendrez bien une petite rumeur sur les Galaxy S26 ? Mais si, ça nous fait plaisir. Reste maintenant à trouver ce qui n'a pas déjà été dévoilé, sachant qu'il faut bien sûr prendre toutes ses informations au conditionnel.

Certaines sont tout de même extrêmement plausibles, pour ne pas dire sûres. Par exemple les rendus 3D du Galaxy S26 Edge qui confirme le retour de l’îlot photo abandonné après le Galaxy S21 Ultra.

Cette fois-ci, c'est au tour des capteurs photos de faire parler d'eux. Les Galaxy S de Samsung sont toujours attendus au tournant à ce niveau. Ce sont d'excellents photophones et la prochaine génération des appareils ne compte pas déroger à la règle.

Les Galaxy S26 de Samsung pourraient être équipés de ces capteurs photos

Selon les informations que le leaker Roland Quandt a posté sur le réseau social Bluesky, voici à quoi l'on peut s'attendre concernant les capteurs photos des futurs Galaxy S26 de Samsung. Notez qu'il ne donne pas les caractéristiques de tous les objectifs selon les modèles :

Galaxy S26 Pro : capteur ultra grand angle de 50 MP.

: capteur ultra grand angle de 50 MP. Galaxy S26 Edge : Capteur principal : 200 MP Ultra grand angle : 50 MP.

: Galaxy S26 Ultra : Capteur principal : 200 MP. Ultra grand angle : 50 MP Téléobjectif : 50 MP avec zoom 5X. Téléobjectif : 12 MP avec zoom 3X.

:

Si l'on se base uniquement sur les nombres, il y a des évolutions plus ou moins notables par rapport aux Galaxy S25. Le capteur ultra grand angle du Galaxy S26 Edge passerait par exemple à 50 MP au lieu de 12 pour celui de son prédécesseur. Même chose pour le S26 Pro, censé remplacer le modèle standard. L'amélioration est plus discrète pour la version Ultra, avec une montée de 10 à 12 MP pour le téléobjectif zoom 3X. Il reste cependant bien d'autres paramètres à découvrir concernant les capteurs photos des Galaxy S26. Rendez-vous à la prochaine fuite.