Les voitures hybrides consomment trois fois plus de carburant qu’annoncé, cette étude est formelle

Une recherche menée sur les véhicules hybrides montre que les constructeurs sous-estiment largement leur consommation de carburant. Il y a une grosse différence entre les mesures prises en laboratoire et celles enregistrées sur le terrain.

Consommation voitures hybrides
Crédits : 123RF

Quand vous regardez la fiche technique d'un smartphone à la ligne batterie, vous verrez une estimation de l'autonomie. Une fois le smartphone en main, elle est souvent supérieure à ce que vous constatez au quotidien. Cela s'explique par le système de mesures qui, effectué en laboratoire sous des conditions contrôlées, ne reflète pas vraiment l'usage réel. Pour la consommation en carburant des voitures hybrides, c'est la même chose.

En Europe, les constructeurs doivent obtenir une certification garantissant que la consommation annoncée est conforme aux critères de mesures exigés. En moyenne, la plupart affiche du 1 à 2 litres au 100 km. Mais en réalité, c'est plus. Beaucoup plus même. L'Institut Fraunhofer le révèle dans une étude menée sur environ 1 million de véhicules hybrides européens construits entre 2021 et 2023. Les chercheurs ont analysé les données transmises par les engins eux-mêmes.

La consommation en carburant des voitures hybrides est bien plus élevée que prévue

Il s'avère qu'en moyenne, un véhicule hybride consomme 6 litres de carburant pour 100 km. Soit une augmentation de 300 % par rapport aux chiffres généralement communiqués par les fabricants. Un écart énorme qui serait dû au fonctionnement même de ces voitures, qui alternent entre moteur thermique et électrique. Il semble que la bascule sur le thermique se fait bien plus souvent que prévu, faisant grimper la consommation d'essence ou de diesel.

Lire aussi – Le mythe des batteries de voitures électriques qui s’usent vite s’effondre avec ces chiffres

Le plus mauvais élève est Porsche avec 7 litres au 100 km. Confrontée à ce constat, la marque se contente de dire que “les chiffres de consommation de carburant de [ses] véhicules sont basés sur les procédures de mesure légalement prescrites par l'UE“. Tout en reconnaissant que “des écarts par rapport aux chiffres de consommation réels individuels peuvent survenir en raison de profils d'utilisation différents et de conditions externes“.

Les hybrides de chez Kia, Toyota, Ford et Renault sont en revanche conformes à leurs fiches techniques : moins d'un litre au 100 km en moyenne. De leur côté, les auteurs de l'analyse appellent les régulateurs européens à revoir en profondeur le système de mesures afin de mieux coller à la réalité du terrain.

Source : The Guardian


