Google Maps a trouvé la parade pour lutter contre les faux avis, mais ça risque de ne pas vous plaire

Google Maps veut forcer les utilisateurs à se connecter à un compte pour débloquer toutes les fonctionnalités du service. Un coup dur pour ceux qui souhaitent consulter la plateforme sans s'identifier, mais aussi un moyen de lutter contre les faux avis.

Google Maps
Crédits : 123RF

Pour une expérience complète sur Google Maps, il faut désormais se connecter à son compte Google. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs se sont étonnés de voir certaines fonctionnalités limitées lorsqu'ils ne se sont pas identifiés. Notamment, ils sont dans l'incapacité d'afficher les avis sur un lieu et ne peuvent voir qu'une seule image de celui-ci. Nous avons vérifié, et avons fait l'objet des mêmes restrictions. Sans être connecté à un compte, impossible de consulter les centaines de photos et les milliers d'avis publiés sur le Mont-Saint-Michel, par exemple.

Un message d'avertissement est même affiché : “Vous voyez un affichage limité de Google Maps”. Un lien “En savoir plus” est disponible à côté. Quand on clique dessus, une fenêtre d'aide s'ouvre et nous indique les raisons potentielles pour lesquelles Google Maps est limité :

  • Google Maps rencontre peut-être des problèmes.
  • Un trafic inhabituel a peut-être été détecté depuis votre ordinateur ou votre réseau.
  • Il est possible que des extensions de navigateur interfèrent avec votre expérience Google Maps.
google maps connexion
Crédit : Phonandroid

“Connectez-vous à Google Maps pour éviter que cette expérience limitée ne se reproduise”, recommande alors l'entreprise.

Pourquoi Google Maps impose cette limitation ?

Dans son message d'aide, Google laisse entendre que restreindre l'accès à certaines informations quand on n'est pas connecté à un compte est justifié pour combattre le scraping non autorisé de données. Certains acteurs peuvent avoir recours à des bots pour collecter massivement les informations de Google Maps, la tâche leur serait rendue plus complexe en mettant en place un tel système. Google se protège alors aussi bien de l'exploitation des données publiques du service par un tiers que de la charge que les bots peuvent faire peser sur ses serveurs.

Nous pensons également à deux autres facteurs qui peuvent peser dans la balance. En obligeant la connexion à un compte, Google peut établir plus facilement votre profil publicitaire et donc dégager des revenus à partir de vos informations personnelles. Il peut aussi s'agir d'un outil pour lutter contre les faux avis.


