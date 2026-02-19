Le Galaxy S26 est trop cher ? Samsung lance bientôt ses Galaxy A57 et A37

Samsung ne se prépare pas qu'au lancement de ses Galaxy S26. Des modèles moins chers, les Galaxy A57 et A37, devraient être commercialisés peu de temps après la sortie de ses smartphones premium.

Samsung Galaxy A56

Ce n'est plus qu'une question de jours avant que Samsung ne présente ses Galaxy S26, qui seront disponibles en précommande le 25 ou 26 février, pour une sortie au début du mois de mars. Les nouveaux modèles haut de gamme du constructeur sont toujours très attendus, mais il ne faut pas oublier que la marque est surtout le numéro 1 des ventes de smartphones au monde grâce à ses appareils de milieu de gamme. Visant des budgets plus abordables et des besoins qui correspondent à la plupart des utilisateurs, les Galaxy A57 et Galaxy A37 sont attendus pour le courant du mois prochain.

Une partie de leur fiche technique a fuité par l'intermédiaire du leaker Sanju Choudhary. Le Galaxy A57 sera équipé d'un écran AMOLED de 6,6 pouces avec définition FHD+ et fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Il sera propulsé par une puce maison Exynos 1680 et la technologie de stockage utilisée sera l'UFS 3.1. L'autonomie sera quant à elle confiée à une batterie de 5 000 mAh, pour une puissance de charge allant jusqu'à 45 W.

Des bordures plus fines sur le Galaxy A57 ?

La partie photo se compose d'un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique de l'image, d'un ultra grand-angle de 12 MP et d'un objectif macro de 5 MP, le tout complété par une caméra frontale de 12 MP. Pas de grand changement matériel par rapport au Galaxy A56 donc, qui nous avait un peu déçu sur ses performances en photographie. On attend une épaisseur de 6,9 mm, un poids de 182 g, et une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Galaxy A37 embarquerait lui un écran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,7 pouces. Le SoC, un Exynos 1480, est inférieur à celui du Galaxy A57, mais on y retrouve aussi une batterie de 5 000 mAh pour une recharge de 45 W. Le capteur principal de 50 MP est épaulé d'un ultra grand-angle de 8 MP, d'un objectif macro de 5 MP et d'une caméra frontale de 12 MP. L'indice d'étanchéité est IP67.

Les deux smartphones seront livrés sous Android 16. De ce que l'on voit des rendus (voir image dans le tweet ci-dessous), Samsung a enfin réduit l'épaisseur des bordures autour de l'écran du Galaxy A57, mais pas du Galaxy A37.


