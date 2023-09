Le prix du pack Galaxy Watch 5 Pro + Galaxy Buds 2 chute à 329 € pour les French Days

Les French Days sont l’occasion de faire le plein de bons plans. Durant cette courte période, Boulanger propose un pack contenant la Galaxy Watch 5 Pro avec les Galaxy Buds 2 à seulement 329 €. La montre connectée seule est habituellement en vente à 349 €, et les Galaxy Buds 2 sont affichées 119 €. C’est donc une excellente offre à ne pas manquer !

Bon plan French Days : le pack Samsung Galaxy Watch 5 Pro et Galaxy Buds 2 à seulement 329 €

Cet automne, les French Days se déroulent du 26 septembre au 2 octobre. Si vous voulez vous équiper à prix réduit, c’est le bon moment. Boulanger propose actuellement un pack avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 Pro Titatium 45mm et les écouteurs True Wireless Galaxy Buds 2 à seulement 329 €.

Sortie il y a un an, la Galaxy Watch5 Pro fait aujourd’hui encore partie des meilleures montres connectées. Elle est équipée d’un écran Super AMOLED de 1,36 pouces de 450 x 450 pixels protégé par un verre saphir ultra résistant. Elle est également dotée d’un espace de stockage SSD de 1,5 Go et d’une belle autonomie avec sa batterie de 590mAh.

Étanche jusqu'à 50m, vous pouvez l’utiliser aussi bien comme accessoire de mode que pour effectuer le suivi de vos activités sportives, de votre santé et de votre sommeil. Elle est ainsi équipée de trois capteurs, un capteur d’analyse de l’impédance bioélectrique, un capteur électrocardiogramme, et capteur de fréquence cardiaque pour surveiller votre composition corporelle, votre tension artérielle et votre santé cardiovasculaire.

Parmi les fonctionnalités, on retrouve aussi le suivi d’itinéraire GPS avec le retour guidé. Vous avez ainsi la possibilité de suivre vos performances car la Galaxy Watch5 Pro prend en charge plus de 90 exercices. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Galaxy Watch5 Pro.

Dans le pack proposé par Boulanger, vous retrouvez également les Galaxy Buds 2. Ces écouteurs True Wireless sont dotés d’une très bonne isolation passive et d'une excellente réduction active du bruit. Légers et confortables, les Buds 2 offrent un son immersif et enveloppant. Pour en savoir plus sur les écouteurs sans fil, rendez-vous sur notre test complet des Galaxy Buds 2.

Durant les French Days, le pack est à 329 € chez Boulanger. Ne tardez pas pour en profiter !

