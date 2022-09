Test Samsung Galaxy Watch5 Pro : enfin équipée pour faire de l’ombre à l’Apple Watch ?

Avec l’édition 2022 de sa montre connectée, Samsung apporte quelques nouveautés, mais répond surtout à l’une des principales aspirations des utilisateurs. Les Galaxy Watch5 et plus particulièrement le modèle Pro offrent-elles enfin une bonne autonomie ? Verdict.

Lors de l’évènement Galaxy Unpacked en août dernier, Samsung a levé le voile sur ses nouvelles montres connectées qui succèdent aux Watch4 de 2021. Déclinées en deux modèles et trois formats, les nouvelles Galaxy Watch5 fonctionnent comme l’an passé sous Wear OS (ici dans une nouvelle version 3.5), qui a remplacé Tizen OS. Pour le meilleur… et on a envie de dire pour le pire en matière d’autonomie.

Ainsi, deux piliers du monde connecté peuvent désormais s’affronter à armes égales : Samsung avec l’OS de Google (mâtiné d’un soupçon de One UI) et Apple avec son propre Watch OS. Que valent les nouvelles montres de Samsung et qu’apportent-elles de nouveau ? Surtout, Samsung est-il parvenu à remédier à leurs défauts de jeunesse ? Nous avons testé pendant quelques semaines les Galaxy Watch5 de Samsung afin de vérifier si l’expertise de Samsung dans les montres et la maîtrise du fonctionnement logiciel de Google est bien le duo ultime qu’on attendait. Voici ce que nous avons pensé de ces nouveautés.

Prix et disponibilité

En août dernier, Samsung ne s’est pas contenté de présenter ses nouveaux Galaxy Z Flip4 et Z Fold4, le constructeur coréen a aussi annoncé ses nouvelles montres. Il y a tout d’abord la Galaxy Watch5, déclinée en deux versions de 40 et 44 mm et une toute nouvelle édition de 45 mm, baptisée Wach5 Pro qui apporte le plus de nouveautés. Elle prend la place de la Watch4 Classic de 2021, qui restera la dernière à avoir été équipée d’un cadran rotatif physique. Car cette année, ne subsistent que les cadrans rotatifs numériques.

Chacun de ces 3 modèles est proposé en Bluetooth, mais aussi en Bluetooth + 4G pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser leur montre indépendamment de leur smartphone. Soit 6 versions différentes en tout, déclinées en plusieurs couleurs et plusieurs versions de bracelet. Impossible de ne pas trouver son bonheur ! Et si tel était le cas, Samsung lance le Galaxy Watch5 Bespoke Studio pour personnaliser en ligne sur Samsung shop sa montre idéale et ainsi mieux se rendre compte de son look.

Le premier prix de la Watch5 débute à partir de 299 euros pour le modèle de base Bluetooth en 40 mm, décliné en Graphite, Argent ou Or Rose et avec un bracelet sport. La version 44 mm démarre de son côté à partir de 329 euros, toujours avec le bracelet sport et la couleur Or Rose remplacée par du bleu. Enfin la Watch5 Pro (45 mm) coûte, en version Bluetooth et bracelet sport, 429 euros. Un tarif qui grimpe à 598,90 dès lors qu’on choisit une connectivité 4G en plus du Bluetooth et le bracelet à fermoir magnétique. Nous avons plus particulièrement testé la Watch5 Pro en version Bluetooth de base, soit le modèle à 429 euros, car c’est celui qui amène le plus grand nombre de nouveautés.

Pour tout achat d’une montre Galaxy Watch5 avant le 30 septembre sur le Samsung Shop, la marque propose jusqu’à 50 euros de bonus reprise et deux bracelets offerts. Pour l’achat d’une Galaxy Watch5 Pro, le bonus reprise s’élève jusqu’à 100 euros avec en plus des 2 bracelets en cadeau, 1 an d’assurance Samsung Care+ offert.

Fiche technique des Galaxy Watch5 40 mm / Watch5 44 mm / Watch5 Pro 45 mm

En dehors d’une batterie et d’un écran de tailles différentes, les Watch5 40 et 44 mm offrent les mêmes caractéristiques et les mêmes fonctions. L’évolution par rapport à la Watch4 porte essentiellement sur la batterie, la charge, le design et le capteur BioActive améliorés. La Watch5 Pro qui remplace la Watch4 Classic 42/46 mm bénéficie des mêmes améliorations. Uniquement proposée en version 45 mm cette année, elle offre également de nouvelles fonctionnalités dans le domaine du sport. Raison pour laquelle nous avons choisi de focaliser sur ce modèle pour notre test. Mais la plupart de nos constatations pourront s’appliquer à l’intégralité de la gamme.

Samsung Galaxy Watch5 400 mm Samsung Galaxy Watch5 44 mm Samsung Galaxy Watch5 Pro 45 mm Dimensions 39,3 x 40.4 x 9.8 mm 43,3 x 44,4 x 9.8 mm 5,4 x 45,4 x 10,5 mm Poids 28,7 g 33,5 g 46,5 g Écran 1,2 pouce 1,4 pouce 1,4 pouce Définition 396 x 396 pixels 450 x 450 pixels 450 x450 pixels Résolution 330 ppp 330 ppp 330 ppp Système Wear OS 3.5 + One UI Watch 4.5 Wear OS 3.5 + One UI Watch 4.5 Wear OS 3.5 + One UI Watch 4.5 Connectivité Wi-Fi n 2,4 Ghz, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Wi-Fi n 2,4 Ghz, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Wi-Fi n 2,4 Ghz, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Capteurs Accéléromètre, baromètre, boussole, gyroscope, GPS, capteur de lumière ambiante, BioActive Sensor (cardiofréquencemètre optique, ECG et tension artérielle, analyse de l’impédance bioélectrique), capteur de température de la peau, mesures SpO2 Accéléromètre, baromètre, boussole, gyroscope, GPS, capteur de lumière ambiante, BioActive Sensor (cardiofréquencemètre optique, ECG et tension artérielle, analyse de l’impédance bioélectrique), capteur de température de la peau, mesures SpO2 Accéléromètre, baromètre, boussole, gyroscope, GPS, capteur de lumière ambiante, BioActive Sensor (cardiofréquencemètre optique, ECG et tension artérielle, analyse de l’impédance bioélectrique), capteur de température de la peau, mesures SpO2 RAM / Stockage 1,5 Go / 16 Go 1,5 Go / 16 Go 1,5 Go / 16 Go Compatibilité Android 8.0 ou plus Android 8.0 ou plus Android 8.0 ou plus Étanchéité 5 ATM (IP68 + MIL-STD-810H) 5 ATM (IP68 + MIL-STD-810H) 5 ATM (IP68 + MIL-STD-810H) Audio Microphone et haut-parleur Microphone et haut-parleur Microphone et haut-parleur Batterie 284 mAh 410 mAh 590 mAh Autonomie annoncée 40 heures 40 heures 80 heures Charge rapide Oui Oui Oui Recharge sans fil Oui Oui Oui Matériaux Aluminium, verre saphir Aluminium, verre saphir Titane, verre saphir

Galaxy Watch5 : écran toujours top et design amélioré

Quel que soit le modèle de Watch5 sur lequel vous porterez votre choix, la qualité d’affichage reste irréprochable. Comme l’an passé, Samsung a opté pour une dalle Super Amoled de sa fabrication, un domaine dans lequel le constructeur excelle. Profitant d’une haute définition de 450 x 450 points, l’écran circulaire de taille confortable de la Watch5 Pro (1,4 pouce) offre une excellente lisibilité avec ses noirs profonds et ses couleurs vives.

La luminosité de cet écran s’avère largement suffisante pour une consultation aisée en extérieur, même par temps ensoleillé. Un mode sélectionné par défaut permet une adaptation automatique de cette luminosité à l’éclairage ambiant, afin de préserver la batterie. Beaucoup d’autres paramètres sont d’ailleurs disponibles directement depuis la montre pour optimiser son usage, comme le mode Always On ou le fait de lever le poignet pour activer l’affichage.

Cette année, Samsung a choisi des matériaux encore plus haut de gamme, à la fois légers et résistants. La Watch5 Pro bénéficie d’un boîtier en titane et d’un écran en verre saphir premium pour une protection optimale contre les chutes et les rayures. D’après Samsung, sur l’échelle de Mohs, la dureté de ce verre est évaluée à 9/10 (conte 10/10 pour le diamant). Sur les Watch5 on trouve aussi du verre saphir, mais noté 8/10 tandis que le boîtier est en aluminium.

Quel que soit votre choix de Watch, elle sait totalement se faire totalement oublier au poignet. La Watch5 Pro qui est le modèle plus « volumineux » pèse 5 grammes de moins que la Watch4 Classic et reste de dimensions proches. Malgré sa batterie de plus haute capacité, ce modèle Pro ne prend en effet qu’un demi-millimètre d’épaisseur selon Samsung. Mais le constructeur ne tient pas compte ici de la partie capteur boostée et qui s’avère plus bombée… de 3 ou 4 mm. Comme cette partie vient s’enfoncer dans la peau au niveau du poignet, cette surépaisseur n’est finalement pas gênante, ni visible. Testée sur un petit poignet, la montre n’a pas constitué une gêne pendant la nuit. Mais visuellement, l’épaisseur indéniable de la Wach5 pourra rebuter. De même que si les bordures d’écran sont assez fines, il faut leur ajouter le cerclage en titane du cadran.

Seule solution, si ce design ne vous convient pas, vous rabattre sur la Watch5 44 mm qui offre la même taille d’écran, mais s’avère plus légère de 13 grammes, plus compacte et moins épaisse (9,8 mm contre 11 mm). On apprécie toujours autant en revanche, les bracelets en silicone très confortable de Samsung et leur interchangeabilité entre les 3 modèles. Un modèle à fermoir fait son apparition, très beau, mais pas forcément très pratique à ajuster malheureusement, surtout sur un petit poignet. Pour le test du modèle Pro, nous avons dû nous rabattre sur le bracelet classique fourni avec notre Watch5 de test, celui à fermoir étant trop grand. Quoi qu’il en soit, encore une fois, il sera aisé de trouver le bracelet adapté à son poignet et la personnalisation des cadrans ajoutera au charme d’avoir une montre qui répond à toutes ses exigences.

Un équipement sport et santé qui s'étoffe

Les Watch5 ont en commun quelques caractéristiques comme leur processeur dual core à 1,8 GHz accompagné de de 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage, dont seulement 7,5 disponibles, ce qui reste suffisant pour télécharger des applications ! De ce point de vue, rien ne bouge véritablement par rapport aux Watch4. En pratique, l’utilisation reste agréable, preuve que ce choix est pertinent. La navigation dans les paramètres ou applications s’avère toujours aussi fluide et l’écran tactile bien réactif. Au sein du boîtier étanche (on peut pratiquer la nage avec), la connectivité est complète (Bluetooth 5.2, Wifi n, NFC et même 4G selon les versions). S’ajoutent à cela un GPS intégré et de nombreux capteurs.

Identiques en nombre à ceux de l’an passé même, ces capteurs ont, selon Samsung, été améliorés pour livrer des mesures plus précises. Difficile de vérifier ces affirmations, mais en pratique, les données livrées par la Watch5 Pro, que ce soit dans le domaine du sport, du sommeil ou de la santé apparaissent comme cohérentes avec d’autres modèles de montres haut de gamme. En plus des classiques (accéléromètre, gyroscope, boussole), on retrouve donc le fameux capteur Bioactive 3-en-1.

Avec ce dispositif de haute technologie, vous mesurez votre fréquence cardiaque et votre composition corporelle en temps réel (IMC, masse graisseuse, hydrique ou squelettique). Pour cela, il faut suivre les consignes de la montre et placer ses doigts sur les électrodes intégrées aux deux boutons de la montre. Si vous êtes équipé d’un smartphone Galaxy, vous pouvez même réaliser un ECG et vérifier votre tension artérielle. Avec cette dernière fonction, il est nécessaire de faire un étalonnage depuis Samsung Health Monitor avec un tensiomètre à brassard. Samsung précise bien sûr qu’il ne s’agit en aucun cas d’un dispositif médical, mais tous ces capteurs concourent à vous aider à suivre votre santé au quotidien et vos séances sportives. Bref à progresser plus facilement en matière de bien-être global.

De façon plus visible, la Watch5 Pro gagne quelques nouveautés dans le domaine du sport. En mode randonnée ou cyclisme, il est désormais possible d’ajouter des fichiers au format .gpx via l’appli, ce qui permet de suivre des itinéraires de façon très précise avec le GPS intégré. Vous pouvez aussi profiter d’une fonction retour guidé qui vous permet de retourner sans vous perdre à votre point de départ grâce à une navigation point par point (système de guidage à base de vibration ou vocal). Sur ces nouveautés et d’une manière générale, on regrette l’absence de mode d’emploi détaillé (celui présent en ligne survoles les principales fonctions) ou de tutos qui permettraient d’apprivoiser la montre plus rapidement.

Samsung réconcilie Wear OS avec l'autonomie

C’était la grande nouveauté de l’an passé, l’arrivée de Wear OS sur les montres de Samsung à la place de Tizen, avec à la clé un bilan mitigé. La richesse des fonctions, le fonctionnement fluide penchait en faveur de l’OS de Google, mais l’autonomie, trop juste, venait gâcher l’expérience. Cela semble malheureusement être le lot des systèmes ultra connectés. Avec Watch OS chez Apple, il est tout aussi compliqué de dépasser la journée d’utilisation.

Samsung s’est donc attelé à la délicate mission d’optimiser l’autonomie de ses montres. Pour cela, le constructeur a choisi de gonfler les batteries de ses Watch5, tout en conservant des dimensions proches de l’an passé. Pari réussi puisque le modèle Pro accueille désormais une batterie de 590 mAh au lieu des 361 mAh de la Watch4 Classic. Sans surprise, l’autonomie de la montre fait un bond particulièrement appréciable. Difficile de donner un chiffre exact (cela varie en fonctions des habitudes de chacun), mais grosso modo, elle dépasse deux jours en usage intensif et peut même atteindre quatre jours si vous ne sollicitez pas trop les capteurs. La fin d’un calvaire puisqu’on n’est pas obligé de recharger sa montre tous les soirs ! Pour un modèle, comme la Watch5 40 mm qui ne gagne que 40 mAh (286 mAh contre 247 mAh l’an dernier), le gain qui se chiffre en quelques heures de gagnées est moins remarquable (il sera vraiment difficile d’atteindre les deux jours d’autonomie), mais tout de même appréciable au quotidien

Pour épargner la batterie, mieux vaudra éviter certaines fonctions énergivores (mode Always On, cadrans animés), limiter le tracking d’activités avec le GPS et penser à laisser le mode de luminosité automatique activé. Un mode d’économie d’énergie vous est également proposé afin d’éviter la panne sèche. Il permet de prolonger de quelques heures l’utilisation de la montre.

Samsung a également accéléré la charge de ses montres. Ne vous attendez toutefois pas à des résultats de 20 à 40 minutes comme il en existe avec certains smartphones. Il nous a tout de même fallu 1h51 pour faire le plein de la Watch5 Pro ! Mais c’est seulement quelques petites minutes de plus que sur la Watch4 Classic alors que la batterie de la Watch5 Pro fait 229 mAh de plus. Il y a donc véritablement un progrès.

Pour la recharge, la montre est livrée avec un socle de recharge filaire à brancher exclusivement sur un adaptateur secteur qui accueille une connectique USB type-C, ce type de modèle n’étant pas fourni. Nous avons effectué nos tests avec un chargeur rapide de 25W prêté par Samsung, vendu 19,90 euros sur le site de la marque. La montre est également compatible avec la charge sans-fil, ce type de chargeur étant commercialisé autour d’une cinquantaine d’euros.

Wear OS et One UI : un duo complémentaire

Le duo découvert l’an passé semble désormais bien rodé. Les nouvelles Watch5 fonctionnent avec Wear OS 3.5 et One UI 4.5 pour Watch. Cette association apporte à la montre la force d’une partie de l’écosystème de Google (accès au Play Store, à Maps, à Assistant, pour ceux qui le préfèrent à Bixby) et la maîtrise de Samsung au niveau de l’interface (richesse des paramètres, des fonctions de sport, santé, bien-être ou encore de la personnalisation). Certaines fonctions stratégiques restent l’apanage du constructeur comme Samsung Pay.

Dans cette version 4.5 de One UI pour Watch, Samsung a notamment amélioré la saisie des messages depuis le clavier virtuel azerty de la montre et facilite le changement de méthode de réponse (dictée vocale, etc.). Les smartphones avec double SIM sont aussi désormais gérables depuis la montre. Et bien sûr les options de personnalisation sont toujours plus nombreuses.

Pour le reste, on ne relève pas d’évolution majeure par rapport aux Watch4, du mode de navigation tactile aux deux boutons physiques sur le côté jusqu’à la couronne rotative désormais uniquement numérique. Nous vous invitons pour le détail à vous reporter à notre précédent test de la Samsung Galaxy Watch4.

L’ergonomie s’avère cette année encore très convaincante, avec toujours le regret qu’il soit nécessaire d’installer jusqu’à 3 applis pour faire fonctionner la montre. Galaxy Wearable pour l’installation et la personnalisation (ajout de cadrans notamment), Samsung Health pour les fonctions sport/bien-être et Samsung Health Monitor pour la tension et l’ECG.

On relève aussi un défaut qui peut s’avérer un peu agaçant. Il arrive qu’une fonction de suivi sportif se lance inopinément, tout simplement parce votre poignet a exercé une pression involontaire sur l’écran et les boutons de la montre. Une sensibilité qu’on n’a pas rencontrée sur des montres de la concurrence.

Des fonction complètes, du sport à la communication

On retrouve sur la Watch5 les mêmes fonctions (à quelques nouveautés près citées précédemment) que sur la Watch4. Il est possible de suivre un très grand nombre d’activités sportives du Frisbee ou au Hula-hoop en passant par les raquettes avec des mesures plus ou moins étendues (a minima le rythme cardiaque et le nombre de calories dépensées). Détection automatique d’activité, tracés GPS plutôt précis, suivi du rythme cardiaque en temps réel : rien ne semble manquer à l’appel… sauf l’incontournable entraînement fractionné.

Cette lacune laisse perplexe étant donné que ce type d’entraînement représente pour un grand nombre de sportifs la base pour progresser en course. Pour le coup, on se serait peut-être passé du Hula-hoop ! Bref, les montres de sport de type Garmin ont encore de beaux jours devant elles en matière d’entraînement intensif.

Côté santé bien-être, la partie sommeil est toujours aussi complète avec le détail des différentes phases nocturnes (sommeil profond, paradoxal…), la surveillance du taux de Sp02, des ronflements (il faut pour cela laisser son smartphone près du lit). Un coach vous propose même son aide pour vous aider à mieux dormir. Au bout de quelques nuits, il vous livre votre profil… Pour notre part, nous sommes à la frontière hérisson sensible et du manchot nerveux! En matière de santé, le capteur qui permet de déterminer sa composition corporelle reste assez unique en son genre et permet de surveiller sa progression.

Concernant les fonctions de communication, difficile de trouver plus complet. La montre permet de recevoir toutes ses notifications (avec vignette couleur), de répondre à ses messages de différentes façons (messages préenregistrés, dictés à l’oral (très efficace), ou saisis grâce au clavier virtuel tactile (Si,si, on y parvient sans trop de problèmes depuis le grand écran de la Watch5 Pro, même si dicter sa réponse à l’assistant vocal est bien plus rapide).

Enfin on peut prendre ses appels depuis la montre pour peu que le smartphone soit à proximité ou que vous ayez opté pour la version 4G de la Watch5. Le haut-parleur et le micro sont de bonne qualité et permettent de tenir une conversation à condition d’être dans un environnement calme. Clairement, dans le métro, cela relève de l’impossible à moins d’avoir connecté ses Galaxy Buds 2 Pro à la montre. Car comme chez Apple, Samsung mise sur un écosystème intelligent qui permet de passer facilement d’un appareil à un autre. Seul inconvénient, nous ne sommes pas parvenus à connecter directement à la montre des écouteurs de marque concurrente. Il faut passer par le smartphone.