French Days : l’Apple Watch Series 8 est à 349 € chez Cdiscount

L'Apple Watch Series 8 est à l'honneur à l'occasion du coup d'envoi des French Days 2023. Le modèle GPS de la montre connectée de la firme de Cupertino est en effet proposé à 349 euros sur le site Cdiscount.

Les French Days 2023 ont débuté ce mardi 26 septembre à 7 heures et Cdiscount a décidé de frapper fort en proposant l'Apple Watch Series 8 à son meilleur prix.

Disponible dans un coloris rouge et sa version 41 mm, la montre connectée de la marque à la Pomme est vendue par le site e-commerce français au tarif de 349 euros au lieu de 449 euros ; soit 100 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle GPS de l'objet connecté et aucuns frais de port ne sont demandés dans le cas d'une livraison en point relais.

À propos de ses principales caractéristiques, l'Apple Watch Series 8 est une montre connectée qui embarque un écran Retina OLED LTPO avec un luminosité pouvant aller jusqu’à 1 000 nits, une puce SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits, la puce sans fil W3, la puce U1, la norme Wi-Fi 802.11b/g/n et le Bluetooth 5.3. Quant aux fonctionnalités, on retrouve essentiellement le GPS, la boussole, l'altimètre, la résistance à l’eau jusqu'à 50 mètres, la résistance à la poussière certifiée IP6X2, divers capteurs, l'accéléromètre force g élevée, le gyroscope à gamme dynamique élevée, un haut‑parleur, un micro, l'Apple Pay, le GymKit et une capacité de stockage de 32 Go.