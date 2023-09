Voici une belle offre à saisir chez Rakuten, au cours des French Days ! À l'occasion du début de l'événement commercial, le site e-commerce propose une jolie réduction sur un pack incluant des ampoules Philips Hue E27 White & Color et l'Echo Show 5, via la boutique Boulanger.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce mardi 26 septembre, premier jour de l'édition automnale des French Days 2023, Rakuten propose de profiter d'une offre assez intéressante sur l'achat d'un pack d'objets connectés. Par l'intermédiaire de la boutique officielle Boulanger, le pack comprenant 2 ampoules Philips Hue E27 White & Color et l'écran Echo Show 5 est à 74,99 euros au lieu de 129,97 euros.

La réduction de près de 55 euros se fait en deux fois : une première remise immédiate de 38% de la part de Rakuten et une deuxième remise de 5 euros avec le coupon RAKUTEN5 (à saisir durant l'étape du panier). Pour information, la livraison du pack est gratuite à domicile, en point relais et en boutique Boulanger. De plus, l'achat donne droit à un cashback de 7,50 euros qui pourra être dépensé ultérieurement.

Fonctionnant avec l'assistant vocal Alexa, l'Echo Show 5 est un écran connecté qui permet de consulter le calendrier et les actualités, lire des podcasts, regarder des vidéos en streaming et passer des appels vidéo avec vos proches. De leur côté, les deux ampoules Philips Hue compatibles Bluetooth peuvent se connecter avec le pont Hue (non fourni), être intégrées simplement à l'éco-système Hue existant et être contrôlées par la voix.