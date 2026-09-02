Le premier vrai robotaxi de Tesla arrive sur la route, très loin des promesses d’Elon Musk

Le taxi autonome sans volant de Tesla quitte enfin le stade des démonstrations. Un événement de lancement se tient cette semaine à Austin. Les chiffres officiels racontent une réalité bien plus modeste.

Aux États-Unis, les robotaxis ont quitté le stade des promesses. Waymo facture déjà des courses à des passagers dans plusieurs grandes métropoles, où circulent des milliers de véhicules. Pour tenter de combler son retard, Tesla a lancé en février dernier la fabrication des premiers exemplaires de son taxi autonome, après plusieurs années de reports. Imaginé dès le départ sans commandes classiques, ce modèle doit devenir la pièce maîtresse du futur service de transport à la demande de la marque, annoncé depuis presque sept ans. Son calendrier continue malgré tout de glisser.

La présentation est prévue jeudi 3 septembre à Austin, dans l’enceinte de la gigafactory texane. Tesla a convié uniquement les usagers les plus réguliers de son offre de robotaxis, tandis qu’une retransmission en direct sera proposée aux autres. L’invitation annonce une démonstration de conduite entièrement autonome. Les formalités administratives donnent toutefois déjà quelques indications. Depuis la fin du mois de mai, la législation du Texas permet aux sociétés d’attester elles-mêmes que leurs véhicules peuvent assurer un service commercial sans conducteur.

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45 Cybercab sont déjà enregistrés au Texas avant la présentation de Tesla

Les fichiers d’immatriculation texans recensent maintenant 45 taxis autonomes enregistrés au nom de Tesla. Le Cybercab affiche la consommation la plus faible parmi les véhicules électriques actuellement disponibles. Cette voiture biplace ne possède ni volant ni pédales. Le constructeur prévoit d’en fabriquer jusqu’à 125 000 exemplaires chaque année. À ce stade, son parc de robotaxis au Texas rassemble environ 175 véhicules en comptant les Model Y.

Ce volume paraît infime au regard des ambitions affichées. Dans le seul état du Texas, Waymo exploite près de 600 voitures et franchit les 500 000 courses payantes hebdomadaires à l’échelle nationale. Elon Musk annonçait de son côté un million de véhicules autonomes dès 2020. Impossible encore d’affirmer que les Cybercab prendront des passagers contre paiement jeudi soir. Le service existe déjà à Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando et Tampa, mais son déploiement demeure très restreint hors de la capitale texane. L’événement permettra surtout de voir si Tesla respecte enfin le calendrier annoncé.