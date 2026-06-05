Waymo a trouvé une astuce maligne pour ne plus jamais jeter les batteries de ses robotaxis

Waymo refuse de jeter les batteries fatiguées de ses robotaxis. Le géant de la voiture autonome vient de leur offrir une seconde vie spectaculaire. Ces packs usés vont bientôt nourrir le réseau électrique de villes entières.

Les voitures électriques embarquent des batteries coûteuses, mais leur vie ne s'arrête pas forcément avec le véhicule. Un pack vidé de la moitié de son autonomie reste largement utilisable ailleurs. Les flottes de taxis autonomes accumulent justement de gros volumes de batteries au fil des kilomètres. Waymo fait rouler ses robotaxis sans conducteur dans plusieurs grandes villes américaines depuis des années. Le spécialiste de la conduite autonome cherchait donc une solution pour ces composants en fin de course.

Le recyclage des batteries devient un enjeu majeur du secteur automobile. Plutôt que de détruire ces packs, de nombreux acteurs préfèrent leur trouver un nouvel usage. Cette filière de la seconde vie devrait connaître une croissance énorme dans les prochaines années. Réutiliser ce composant évite un reconditionnement lourd et coûteux. Les robotaxis offrent un gisement parfait pour ce type de projet.

Waymo transforme les batteries usées de ses robotaxis en réserve d'énergie géante

Waymo a annoncé un partenariat avec la société B2U Storage Solutions pour donner une seconde vie à ses batteries. Le constructeur californien a détaillé un accord visant à déployer des centaines de mégawatts de stockage, d'abord au Texas et en Californie. Ces batteries à l'échelle du réseau captent l'électricité produite par les sources renouvelables intermittentes. Elles la restituent ensuite lors des pics de consommation. B2U a déjà lancé ce type d'installations à travers le pays. Un site californien fonctionne grâce à 1 300 batteries retirées de voitures, tandis qu'un autre projet texan en combine 720.

Cette démarche s'inscrit dans une tendance de fond chez les industriels. Une batterie tombée à 50 ou 60 % de sa capacité mérite d'être remplacée dans un véhicule. Le même pack reste pourtant très utile une fois installé à poste fixe, surtout regroupé avec des centaines d'autres. General Motors et Rivian ont conclu des accords comparables avec une autre entreprise, Redwood Materials. À mesure que les voitures électriques vieillissent, ces projets de stockage devraient se multiplier partout.