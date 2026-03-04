“L’histoire s’arrête ici” : YggTorrent ferme définitivement suite à un piratage massif

Après des mois de conflits entre la plateforme de téléchargement YggTorrent et une partie de ses utilisateurs, le site disparaît suite au piratage de ses serveurs. Le hacker revendique son geste sans se cacher.

C'était “la communauté bittorrent francophone” vers laquelle se tournaient bon nombre de personnes souhaitant télécharger films, séries, jeux vidéo ou logiciels. Et celle que les ayants droit cherchaient à faire disparaître, entre autres. YggTorrent reprend le flambeau de t411 après sa fermeture en 2017. Rapidement, le site attire des millions d'utilisateurs chaque mois, renaissant toujours de ses cendres malgré des opérations menant à sa fermeture temporaire.

Vous l'avez lu dans le titre de cet article : l'arrêt est définitif cette fois-ci. Rien à voir avec une énième saisie des autorités compétentes par contre. YggTorrent a été piraté par un hacker du nom de Gr0lum. Les serveurs du site ont été détruits. L'internaute, qui faisait partie des utilisateurs, explique son geste : c'est d'abord une vengeance pour la direction qu'a pris le service à la fin de l'année 2025.

Piraté, YggTorrent choisit de fermer ses portes pour toujours

En décembre dernier, YggTorrent introduit un “mode Turbo”. En résumé un système d'abonnements payant avec plusieurs formules. Celles et ceux qui ne paient pas sont limités dans le nombre de fichiers qu'ils peuvent télécharger chaque jour. Le tollé est immédiat. Gr0lum écrit : “Près de 10 millions d'euros de recettes pour 2024-2025 ne vous ont pas suffi. Vous avez imposé votre mode « Turbo » de merde pour racketter quiconque voulait télécharger plus de cinq fichiers par jour“.

Le pirate dévoile également que les administrateurs du site conservaient des données qui ne devraient pas être entre leurs mains : près de 55 000 cartes bancaires d'utilisateurs, des scans de cartes d'identité ou encore des empreintes de portefeuilles de cryptomonnaies. Avant d'effacer les serveurs d'YggTorrent, Gr0lum en a fait une copie. Tous les fichiers sont désormais accessibles sur une autre adresse, sans limite.

De son côté, YggTorrent dénonce “une attaque pensée, préparée et exécutée pour faire disparaître“. Malgré cela, “une reconstruction serait techniquement possible“, mais ce n'est pas le souhait de la plateforme qui préfère arrêter les frais.