Google veut en finir avec les bagages perdus grâce à cette nouvelle fonction

Google continue d’améliorer son service de localisation Find Hub. Une nouvelle mise à jour ajoute plusieurs fonctions inédites pour suivre des personnes ou des objets. L’une d’elles pourrait aider à retrouver un bagage perdu beaucoup plus facilement.

Perdre un smartphone, un sac ou un objet connecté reste une situation fréquente. Pour limiter ce problème, Google propose depuis plusieurs années un outil dédié à la localisation d’appareils. Longtemps appelé Find My Device, ce service a évolué pour devenir Find Hub au printemps 2025. L’application, appelée Localiser de Google en français, permet de retrouver un appareil Android, de le faire sonner, de le verrouiller ou de supprimer ses données à distance.

Le service ne se limite plus aujourd’hui aux smartphones. Il fonctionne aussi avec des balises Bluetooth, capables de transmettre leur position grâce au réseau d’appareils Android. Cette technologie rapproche l’écosystème de Google de ce que propose Apple avec son réseau Localiser. Find Hub permet ainsi de suivre différents objets, mais aussi de partager sa position avec d’autres utilisateurs depuis une interface simple.

Google permet désormais de partager la position d’un bagage perdu directement avec une compagnie aérienne

Google ajoute maintenant plusieurs nouveautés à Find Hub afin d’améliorer le suivi des objets et des déplacements. L’une des fonctions les plus marquantes concerne les bagages perdus lors d’un voyage en avion. Si une valise est équipée d’une balise compatible, il devient possible de partager sa position directement avec une compagnie aérienne. L’utilisateur peut envoyer un lien de localisation via le site ou l’application de la compagnie. Ce lien expire automatiquement après sept jours, et le partage se désactive dès que le téléphone détecte que l’objet est revenu à proximité.

Plusieurs compagnies participent déjà à cette intégration. Google cite notamment Lufthansa, Turkish Airlines, Scandinavian Airlines, Air India ou China Airlines. D’autres partenaires devraient suivre, dont Qantas. En parallèle, le groupe annonce un partenariat avec Samsonite. Certains nouveaux modèles de valises intégreront directement la technologie Find Hub. Elles pourront se connecter au réseau de localisation dès leur première utilisation. Google étend également le service à Google Messages, avec un partage de position en temps réel dans les conversations. Les utilisateurs pourront afficher une carte dynamique directement dans la discussion pour suivre un déplacement pendant une durée définie.


