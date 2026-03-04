Nvidia prouve que ses anciennes cartes graphiques durent plus longtemps que celles d’AMD

Les cartes graphiques ne disparaissent pas toujours après quelques années. Certaines continuent de faire tourner des jeux récents sans difficulté. Selon plusieurs observations, les anciens GPU Nvidia semblent mieux résister au temps que leurs rivaux AMD.

Le marché des composants PC traverse une période difficile. Depuis fin 2025, les prix de nombreux éléments essentiels augmentent fortement. La mémoire vive, les SSD et même les disques durs sont touchés. D’après les analystes de Counterpoint, les prix de la mémoire ont bondi de 80 à 90 % début 2026. Cette hausse s’explique en grande partie par la forte demande des centres de calcul dédiés à l’intelligence artificielle.

Les cartes graphiques subissent aussi cette pression. Elles utilisent en effet de la mémoire vidéo, appelée VRAM, dont le coût suit la même tendance. Un rapport montre que les GPU ont vu leurs prix grimper ces derniers mois. Certains modèles Nvidia enregistrent même des hausses dépassant 30 %, comme la RTX 5090. Dans ce contexte, de nombreux joueurs se tournent vers le marché de l’occasion, où les cartes plus anciennes restent très recherchées.

Les anciennes GeForce RTX continuent de faire tourner les jeux récents grâce au DLSS

Plusieurs observations montrent que certaines anciennes cartes Nvidia restent étonnamment performantes. Comme l’explique le site XDA-Developers, des modèles sortis il y a plusieurs années continuent de faire fonctionner les jeux récents dans de bonnes conditions. Des GPU comme la GeForce GTX 1660 Ti ou la RTX 2070 restent capables d’atteindre environ 60 images par seconde dans de nombreux titres. Cela s’explique en partie par le suivi logiciel de la firme. Les pilotes Game Ready continuent d’optimiser les performances même pour des architectures plus anciennes.

La technologie DLSS joue également un rôle important dans cette longévité. Ce système d’upscaling basé sur l’intelligence artificielle permet d’améliorer les performances tout en conservant une image stable. Grâce à cette technologie, certaines cartes RTX de la série 20 peuvent encore exécuter des jeux récents avec des réglages moyens ou élevés. De son côté, AMD propose aussi la technologie FSR, compatible avec davantage de matériels. Toutefois, l’écart de qualité entre les deux solutions reste souvent évoqué par les joueurs. Sur le marché de l’occasion, cette différence se reflète dans la demande. En effet, les anciennes RTX conservent une valeur élevée, tandis que certaines cartes AMD plus anciennes sont devenues beaucoup plus rares dans les configurations modernes.