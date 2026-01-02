Disney+ : Wonder Man dévoile ses pouvoirs dans un nouveau trailer, ça va faire mal

La sortie de la série Marvel Wonder Man sur Disney+ approche. En attendant, un nouveau trailer toujours aussi décalé nous montre quels sont les pouvoirs du super-héros, du moins en partie.

Plus de 3 ans que les fans attendent ça. La série Wonder Man annoncée en 2022 va enfin sortir sur Disney+. Ce n'est pas le plus connu des super-héros de l'écurie Marvel, mais le voir à l'écran dans une interprétation moderne ne sera pas dénué d'intérêt. Pour rappel, Wonder Man sera réalisé par Destin Daniel Cretton, à qui l'on doit Shang-Chi, sur un scénario d'Andrew Guest, derrière Brooklyn Nine-Nine. Yahya Abdul-Mateen II prêtera ses traits à Simon Williams.

Un premier trailer esquissait les grandes lignes de l'histoire de la mini-série et le moins que l'on puisse dire, c'est que Wonder Man n'a pas l'air de se prendre au sérieux. Simon Williams est un acteur en devenir cherchant à décrocher le rôle principal dans un film de super-héros, à savoir… Wonder Man. Seul impératif en plus de passer les auditions avec succès : ne pas posséder de super pouvoirs. Vous vous en doutez, Simon Williams en a, et pas des moindres.

Les pouvoirs de Wonder Man se dévoilent dans un nouveau trailer

Dans un trailer mettant encore l'accent sur le côté “méta” de la série, on peut voir Simon Williams tout faire pour contenir sa véritable nature. Mais face au stress engendré par les auditions, il a du mal. Pour l'instant, la seule chose que l'on peut voir est que ses yeux deviennent violets juste avant qu'il manifeste une force surhumaine. De quoi briser un plan de travail comme si ne rien n'était. Est-ce que c'est tout ? Rien n'est moins sûr.

Dans le comics, Wonder Man a l'éventail complet des super-pouvoirs : vitesse, endurance, résistance, agilité… Sans parler de sa quasi-immortalité tant il revient souvent d'entre les morts. On ne sait pas encore si Williams présente les mêmes capacités, en revanche l'agent Cleary confirme que “le Département du Contrôle des Dégâts considère Simons Williams comme une menace extraordinaire“. Rassurez-vous, le fin mot de cette histoire arrivera vite : la série Wonder Man sera diffusée le 27 janvier 2026 sur Disney+.