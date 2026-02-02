Wonder Man : voici où se place la nouvelle série Disney+ dans la chronologie du MCU

Ça y est, Wonder Man est désormais disponible sur Disney+. Il est donc temps pour les fans du MCU de se poser la question habituelle : quand la série se déroule-t-elle par rapport aux autres films et séries de l'univers Marvel ? Grâce à quelques indices disséminés ça et là, il est possible de positionner cette dernière dans la chronologie du MCU.

Le 27 janvier dernier, une nouvelle série Marvel est apparue dans la catalogue de Disney+ : Wonder Man. Après un premier trailer très décalé, relativement inhabituel pour une production Marvel, celle-ci a piquer la curiosité de nombreux spectateurs. Il se peut que vous en fassiez partie et surtout, comme il est désormais coutume dès que l'on parle du MCU, que vous vous demandiez à quelle moment il vous faudra regarder la série si vous souhaitez conserver l'ordre chronologique des événements.

En effet, les séries et films du MCU dépeignent un univers interconnecté où les rebondissements d'une série peuvent être référencés dans un autre film. Évidemment, séries et films ne sortent pas dans l'ordre chronologique et effectuent divers bonds dans le temps d'une œuvre à l'autre, ce qui donne un véritable casse-tête pour déterminer la position de chacune d'entre elles. Nous avons d'ailleurs rédigé un article reprenant la timeline complète du MCU si vous cherchez à vous y retrouver.

Sur le même sujet — Ce personnage Marvel surpuissant n’est jamais apparu dans le MCU, mais son arrivée pourrait tout changer

Quand se déroule Wonder Man au sein du MCU ?

Reste donc à savoir où se situe Wonder Man dans cette timeline. La bonne nouvelle, c'est que la série dissémine quelques indices permettant de mieux nous y retrouver. Comme l'ont repéré nos confrères de Eklecty-City, nous savons que la série début à la fin 2025, puisque le tournage que le personnage principal Simon Williams démarre en janvier 2026. La série couvrant un peu plus d'un an de la vie de ce dernier, on peut donc en déduire que le dernier épisode a lieu courant 2027.

Autrement dit, Wonder Man débute environ au même moment que le Holiday Special de Guardians of the Galaxy, soit après Thor: Love and Thunder. On en veut d'ailleurs pour preuve la présence à l'écran de Rogers: The Musical, la comédie musicale aperçue dans Hawkeye, qui laisse entendre que Simon vit à une époque où les super-héros sont désormais bien connus du public, quitte à en devenir des objets marketing.