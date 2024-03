Besoin d’un PC portable gamer performant ? Voici la meilleure offre du moment

Équipé d'une RTX 4060 et d'un processeur AMD Ryzen 7 7840HS, le Lenovo LOQ 16 APH8 voit son prix fondre de 300 € sur Rue du Commerce. Si vous recherchez un PC portable gamer avec une bonne configuration, vous devriez regarder cette offre de plus près.

La gamme des Lenovo LOQ est réputée pour son bon rapport qualité-prix. Et lorsqu'un modèle de la série se trouve être en promo, c'est encore mieux pour le portefeuille des clients qui recherchent un ordinateur gaming performant sans pour autant se ruiner. En ce moment, le Lenovo LOQ 16 APH8 fait l'objet d'une réduction de 300 € sur le site de Boulanger.

Vendu habituellement au prix de 1300 €, il est affiché à 999 €. Et pour sa configuration, c'est l'une des meilleures offres du moment pour vous équiper d'un PC portable gamer.

Lenovo LOQ 16 APH6 : un processeur Ryzen 7 de dernière génération et une RTX 4060 débridée

Venons-en donc aux caractéristiques du modèle, et notamment par les deux composants qui les plus importants. L'appareil s'appuie sur une GeForce RTX 4060 de chez Nvidia avec un TGP de 115W. La carte graphique pourra donc tourner au maximum de ses performances. De quoi joueur sans accroc en 1080p avec ou sans ray tracing.

Le processeur AMD Ryzen 7 7840HS accompagne la carte graphique. Ce CPU 8 cœurs avec une fréquence maximale de 5,1 GHz est excellent aussi bien pour le gaming que pour de la bureautique. Pour soutenir l'ensemble, on retrouve une mémoire RAM DDR5 de 16 Go (2 x 8 Go) et un stockage PCIe de 512 Go.

Comme son nom le laisse entendre, le Lenovo LOQ 16 dispose d'un écran de 16 pouces en définition 1920 x 1200 pixels (WUXGA) avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. Il s'agit d'un écran de type IPS avec une luminosité correcte et un traitement anti-reflet.

Notez pour finir qu'en achetant ce PC portable gaming, vous bénéficiez de 3 mois d'abonnement Game Pass offerts par Lenovo, mais aussi d'une remise de 50 € (au panier) sur une licence Microsoft 365 Personnel.