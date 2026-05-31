Le nouveau scanner Google Drive va vous faire gagner un temps fou, voici comment

Scanner vos documents via Google Drive devient plus simple que jamais. L’entreprise a en effet entièrement repensé cette fonctionnalité, avec de nombreuses options particulièrement utiles.

Google Drive est bien connu pour son cloud, qui vous permet d’héberger tout un tas de fichiers, documents et autres photos sur les serveurs de la firme de Mountain View. Mais il ne faut pas oublier que celui-ci ne se limite pas à cette fonctionnalité. Google Drive permet en effet d’utiliser un scanner digne de ce nom, qui vous permet de capturer facilement des documents avant de les héberger en ligne. Et Google n’en finit plus d’améliorer cette fonctionnalité.

L’année dernière, Google Drive accélérait déjà la numérisation grâce à un nouveau scanner dopé à l’IA. Mais en 2026, le géant du numérique va encore plus loin. En effet, après une longue phase de test, Google déploie enfin son nouveau scanner, qui bénéficie d’une multitude de nouveautés inédites.

Tout d’abord, plus besoin de passer des heures à photographier des centaines de documents un à un. Le nouveau scanner de Google Drive dispose désormais d’une fonctionnalité particulièrement intéressante, baptisée Smart Batch Scanning. Il ne s’agit plus de photographier vos documents, mais plutôt de les filmer.

Google Drive : un scanner de pointe

En effet, il suffit simplement de survoler des pages avec l’appareil photo de votre smartphone Android pour que Google Drive numérise automatiquement ces dernières. Et, dans le cas où vous seriez allé trop vite, Google a une solution : la fonction Auto-Best Frame. Celle-ci est en mesure de « remplacer automatiquement les scans flous par la meilleure image disponible », selon l’entreprise.

Scanning documents from a phone is a pain! Glad to see the new document scanning experience in Google Drive on Android is rolling out now. 📄 Smart Batch Scanning: Scan multiple pages at once, automatically splits them into separate docs.

🚫 Duplicate Detection: Hovering… pic.twitter.com/Uqh2Zf2NMY — Sameer Samat (@ssamat) May 29, 2026

Mais scanner des dizaines de pages à la minute peut poser problème. En effet, un risque existe : le doublon. Il est ainsi possible de scanner plusieurs fois un même document, ce qui peut semer la confusion. Mais là aussi, Google vous propose une solution. Il s’agit de la fonction Duplicate Detection, qui permet au nouveau scanner d’ignorer les documents déjà numérisés.

Toutefois, de telles performances ont un coût, et non des moindres. Il vous faudra donc un appareil Android capable de proposer suffisamment de RAM. Le nouveau scanner de Google Drive est donc réservé aux smartphones disposant d’au moins 8 Go de mémoire vive.

Quoi qu’il en soit, Google évoque des performances « ultra-rapides, un fonctionnement hors ligne et une confidentialité totale des données ». En d’autres termes, scanner un document n’aura jamais été aussi facile sur Android…