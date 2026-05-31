Cette offre sur le POCO X8 Pro 5G permet d’économiser plus de 150 €, mais il faudra faire vite

Déjà réputé pour son excellent rapport performances/prix, le POCO X8 Pro 5G voit son prix passer sous la barre des 250 € grâce au cumul de trois réductions, dont un code promo qui sera valable dès 00h ce lundi. Pour un smartphone équipé d’une puce Dimensity 8500-Ultra et d’une batterie de 6 500 mAh, c’est l'une des offres les plus intéressantes du moment.

Poco X8 Pro 5G

A l’occasion de la première vague de ses promos d’été, AliExpress baisse considérablement le prix du POCO X8 Pro 5G. Il est affiché à 286 € au lieu de 403 € dans un premier temps, mais à cela s’ajoute le code promotionnel PHDFRS30 qui offre 30 € de réduction supplémentaire.

En réglant la commande par PayPal, une réduction additionnelle de 20 € est appliquée. Au final, le smartphone revient à 236 €, soit 167 € d’économie par rapport au prix conseillé. Comme d’habitude chez AliExpress, l’offre ne restera pas disponible pendant longtemps. D’où l’intérêt d’ajouter le produit au panier dès maintenant. Vous pourrez ensuite valider la commande dès 00h le lundi 1er juin.

Processeur performant, grosse batterie et une dalle très lumineuse

Lancé en mars 2026, le Poco X8 Pro conserve la recette qui a fait le succès de la série. La marque mise sur les performances pures et une fiche technique équilibrée sur tous les plans.

Le smartphone embarque un processeur Dimensity 8500-Ultra, une puce gravée en 4 nm qui vise clairement les utilisateurs exigeants. Elle assure une fluidité constante dans les tâches courantes, mais aussi pour les applications lourdes, le multitâche et les jeux mobiles.

En façade, on retrouve un écran AMOLED de 6,59 pouces de définition 1,5K ; avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’ensemble offre une excellente fluidité et une luminosité élevée, culminant à 3 500 nits.

Poco soigne également l’autonomie avec une batterie de 6 500 mAh compatible avec la charge rapide à 100 W. Dans les faits, cela permet de tenir facilement une grosse journée et demie, voire davantage selon l’usage. La recharge complète quant à elle demande moins d’une heure.

Pour la partie photo, le constructeur fait le choix de l’efficacité avec un capteur principal Sony IMX882 de 50 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP. Ce n’est pas le smartphone le plus ambitieux sur ce terrain, mais il assure des clichés propres et détaillés dans la majorité des situations du quotidien.

Pour le reste, le Poco X8 Pro 5G profite d’une certification IP68. Il est donc résistant à l’eau et à la poussière. Il propose aussi du WiFi 6, du Bluetooth 6.0 et un émetteur infrarouge qui vous permet d’utiliser le smartphone comme télécommande universelle.


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