Grosse chute de prix sur le Meta Quest 3 : le modèle 512 Go du casque VR perd plus de 180 €

Le Meta Quest 3 profite d’une réduction de plus de 180 € qui fait vite oublier sa récente hausse de prix. Le modèle 512 Go du casque VR passe ainsi sous la barre des 450 € au lieu de 620 € grâce notamment à un code promo qui sera activé à partir de 00h ce lundi 1er juin.

Découvrir l'offre

Le Meta Quest 3 512 Go est affiché à 536 € sur AliExpress, sachant que la marque a procédé en avril 2026 à une hausse de 70 € du prix conseillé. Celui-ci est désormais de 619,99 €. AliExpress va même plus loin dans le cadre de ses offres d’été.

Grâce au code promo PHDFRS65 qui sera valable à partir de 00h, vous profitez d’une réduction supplémentaire de 65 €. Et comme si cela ne suffisait pas, en réglant la commande par PayPal, le site ajoute une autre remise de 33 €.

Le casque VR revient ainsi à 438 €, ce qui représente l’un des meilleurs tarifs que nous avons vus récemment sur cette version équipée de 512 Go de stockage. Vous profitez d'une réduction de plus de 180 €. L’offre PayPal et le code promo ne devraient pas rester disponibles longtemps. Préparez donc votre panier dès maintenant.

Le casque VR qui a rendu la réalité mixte plus accessible

Avec le Quest 3, Meta a réussi ce que peu d’acteurs du marché étaient parvenus à faire : proposer une expérience de réalité virtuelle et de réalité mixte suffisamment aboutie sans faire exploser les prix.

Le casque embarque ainsi une puce Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm, conçue spécialement pour la VR et la réalité mixte. Par rapport au Quest 2, le gain de puissance est considérable, notamment sur les jeux et expériences les plus exigeants.

L’autre évolution majeure du casque VR concerne l’affichage. Le Meta Quest 3 utilise deux écrans LCD d’une définition de 2064 x 2208 pixels pour chaque œil avec un champ de vision de 110°. Les dalles sont associées à des lentilles Pancake qui remplacent les optiques Fresnel des générations précédentes. Cela permet au casque d’être plus compact, tout en améliorant la netteté.

Mais c’est surtout la réalité mixte qui marque la différence. Grâce à ses caméras couleur et à son système de cartographie de l’environnement, le Quest 3 peut intégrer des éléments virtuels directement dans votre pièce. Jeux, vidéos, applications de productivité ou fitness : l’expérience dépasse désormais largement le simple cadre du jeu vidéo.

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Cette version 512 Go est aussi la plus pertinente pour ceux qui comptent conserver le casque plusieurs années. Les jeux VR deviennent de plus en plus lourds et les expériences en réalité mixte occupent davantage d’espace de stockage. Avec cette capacité, il est possible d’installer une bibliothèque complète sans avoir à jongler constamment avec les téléchargements.