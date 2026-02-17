Voici comment Android va sécuriser vos téléchargements grâce à Google Drive

Android s’apprête à renforcer la protection de vos fichiers. Une nouvelle fonction liée à Google Drive arrive avec la dernière mise à jour. Elle concerne directement les documents téléchargés sur votre smartphone.

pixel 9
Crédits : Phonandroid

Chaque jour, des millions d’utilisateurs téléchargent des fichiers sur leur téléphone. Il peut s’agir d’une facture en PDF, d’un billet de train, d’un contrat ou d’une photo reçue par email. Tous ces éléments sont stockés dans le dossier “Téléchargements”. Pourtant, ce dernier est rarement sauvegardé automatiquement. En cas de perte, de vol ou de réinitialisation du smartphone, ces documents peuvent disparaître définitivement. Jusqu’à présent, la sauvegarde Android via Google Drive protégeait surtout les applications, les paramètres, les SMS ou l’historique des appels.

La firme va désormais aller plus loin. Avec la mise à jour Google Play Services v26.06 déployée en février 2026, Android va intégrer une sauvegarde des fichiers locaux. Concrètement, le contenu du dossier Téléchargements pourra être enregistré automatiquement sur Google Drive. Cette nouveauté a été confirmée dans les notes de mise à jour publiées par Google. Elle vise à éviter la perte accidentelle de documents importants.

A lire également : Google Drive, iCloud Photos : êtes-vous vraiment le seul à pouvoir accéder à vos fichiers ? Voici comment le vérifier

Android va sauvegarder automatiquement le dossier Téléchargements sur Google Drive

Grâce à cette fonction, les fichiers téléchargés sur votre smartphone seront accessibles depuis d’autres appareils connectés à votre compte Google. Il sera possible de retrouver un document sur un ordinateur ou une tablette, sans avoir à le transférer manuellement. Pour l’instant, Google n’a pas précisé si cette option fonctionnera comme une synchronisation en temps réel ou comme une simple copie de sauvegarde. La différence est importante car une synchronisation mettrait à jour les fichiers sur tous les appareils, tandis qu’une sauvegarde servirait surtout en cas d’urgence.

La mise à jour système est déjà disponible dans les paramètres, mais la fonction doit encore être activée à distance par l'entreprise. Android rejoint ainsi ce que propose déjà Apple avec iCloud Drive sur iPhone. Les utilisateurs d’iOS peuvent enregistrer directement leurs téléchargements dans le cloud. Avec cette nouveauté, l'OS de Google réduit l’écart et renforce la sécurité des données locales. Pour les utilisateurs qui changent régulièrement de téléphone ou qui stockent des documents sensibles, cette protection supplémentaire pourrait faire la différence.


