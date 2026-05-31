Le Redmi Note 15 Pro 5G est à moitié prix : 200 € de remise grâce à cette offre limitée

Le Redmi Note 15 Pro 5G voit son prix chuter à seulement 204 € au lieu de 403 € sur AliExpress, grâce à un code promo qui s'activera dès minuit, dans la limite des stocks disponibles. N’hésitez pas à ajouter le produit au panier dès maintenant.

Découvrir l'offre

L’offre se déploie autour de trois réductions cumulables. D’abord, le Redmi Note 15 Pro 5G est affiché à 254 € au lieu de 403 €. C’est déjà une offre généreuse, mais dans le cadre de ses promotions d’été, AliExpress propose une réduction supplémentaire de 30 € avec le code promo PHDFRS30, valable à parti de de 00h le 1er juin. Et en payant par PayPal, vous bénéficiez d’une autre remise de 20 €.

Au final, le smartphone revient à 204 € au lieu de 403 €, ce qui correspond à une réduction de 50%. Vous économisez ainsi près de 200 €.

Un smartphone bien équipé pour 204 €

Xiaomi a bâti sa réputation autour du rapport qualité-prix. Lorsqu’il est en promo, le Redmi Note 15 Pro 5G pousse un peu plus loin la formule. Pour moins de 250 €, le smartphone propose une fiche technique solide.

Il embarque un grand écran AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 2772 x 1280 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’affichage est fluide, contrasté et agréable pour regarder des vidéos ou naviguer au quotidien.

Xiaomi a misé sur une puce Dimensity 7400-Ultra pour propulser le Redmi Note 15 Pro 5G. Elle est accompagnée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage sur la version concernée par cette promotion. La configuration assure une utilisation confortable, que ce soit pour les applications du quotidien, le multitâche ou même les jeux mobiles les plus populaires.

L’autonomie reste l’un des gros atouts du Redmi Note 15 Pro 5G. Il dispose d’une immense batterie de 6 580 mAh compatible avec la charge rapide à 45 W. De quoi profiter de deux jours d’utilisation sans passer par la case recharge.

En ce qui concerne la partie photo, Xiaomi propose ici un capteur principal de 200 MP, secondé par un ultra grand-angle de 8 MP. Le smartphone prend des photos aux couleurs naturelles et riches en détails, comme nous avons pu le constater lors de notre test du Redmi Note 15 Pro 5G.

Enfin, la certification IP68 protège l’appareil contre l’eau et la poussière, et le verre Gorilla Glass Victus 2 rend l’écran plus résistant aux chutes et aux rayures. Des caractéristiques qui rendent cette offre intéressante pour moins de 250 €.