Comment protéger ses données et son compte bancaire sur les réseaux Wi-Fi publics ?

Se connecter à un réseau Wi-Fi public met en danger vos données personnelles ainsi que vos informations bancaires. Il existe pourtant des moyens de les utiliser tout en restant protégé.

Wi-Fi
Crédit : 123rf

En voyage à l'étranger ou tout simplement dans un café, un aéroport ou un hôtel pour économiser les données mobiles de son forfait, les réseaux Wi-Fi publics se montrent bien utiles. Mais cette praticité a un prix : la sécurité de vos données. Souvent mal sécurisés et vulnérables à des attaques parmi les plus basiques, ils mettent en danger vos données personnelles, vos informations bancaires, voire l'intégrité de votre appareil, smartphone ou PC portable.

Quels sont les risques quand on se connecte à un Wi-Fi public ?

Prisés pour leur accessibilité et le fait qu'ils soient souvent gratuits, les réseaux Wi-Fi publics sont sensibles à bien des menaces. La technique des hotspots malveillants est l'une d'entre elles. Les pirates peuvent créer leur propre point d'accès réseau et le nommer d'une manière à tromper la vigilance des utilisateurs. Si vous voyez plusieurs réseaux Wi-Fi avec des noms très similaires, comme « Wifi_Aeroport », « Wifi_Public_Aeroport » et « Wifi_Gratuit_Aeroport », vous pouvez avoir du mal à identifier le réseau légitime et vous connecter au mauvais. Dans ce cas, à moins de chiffrer votre connexion, avec un VPN par exemple, tout votre trafic est accessible au hacker.

Les attaques Man-in-the-middle (MITM) font partie des dangers parmi les plus importants. Dans ce cas, le trafic réseau entre l'appareil et la source Wi-Fi est intercepté par le hacker, qui peut alors surveiller vos moindres faits et gestes, et même altérer votre interaction avec les sites web et vous rediriger vers de fausses pages. La victime ne peut se rendre compte de rien et partage sans le savoir ses identifiants, mots de passe et informations sensibles à un tiers malveillant.

hacker réseau
Crédit : 123RF

Votre appareil peut aussi être ciblé par des logiciels malveillants reçus par le biais du Bluetooth ou du partage de fichiers s'il est connecté à un réseau Wi-Fi qui n'est pas sûr. Ces programmes fonctionnent en arrière-plan et cachent leur présence, mais peuvent accéder à toute l'activité de l'utilisateur et à ses fichiers. Certains d'entre eux peuvent même accorder le contrôle complet à distance de l'appareil au pirate. Un groupe de hackers, les Darkhotel, se sont d'ailleurs fait connaître pour l'emploi de cette technique dans des hôtels de luxe.

Nous pouvons également citer la technique du reniflage Wi-Fi, qui consiste à surveiller le trafic réseau d’un hotspot qui ne disposerait pas de mot de passe ou qui aurait recours à des protocoles non sécurisés. Toutes les données reçues par ce hotspot peuvent alors être volées, y compris toutes celles envoyées par votre propre terminal.

Comment protéger ses données sur un réseau Wi-Fi public ?

Pour limiter les risques et se protéger, il existe des solutions simples à mettre en place. Vérifiez bien que les sites auxquels vous accédez ont recours au protocole HTTPS. Ce n'est pas une garantie de protection, mais c'est tout de même mieux que le HTTP simple. Vous pouvez aussi désactiver les connexions automatiques, le Bluetooth et le partage de fichiers sur votre appareil, des fonctionnalités qui peuvent être exploitées pour vous attaquer. Enfin, évitez de consulter des données sensibles, notamment votre compte bancaire, lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public.

Pour utiliser votre dispositif sans contrainte dans ce type de situation, il est recommandé de passer par un service de VPN. Cette technologie permet de faire transiter l'ensemble de l'activité en ligne à travers un tunnel de chiffrement. Cela signifie que même si un pirate parvient à subtiliser vos données entrantes et sortantes, il sera incapable de les lire et d'obtenir vos informations personnelles et bancaires. Les populaires attaques de type Man-in-the-middle sont ainsi rendues inopérantes.

Proton VPN
Crédit : Proton

Proton VPN est l'une des plateformes VPN les plus efficaces disponibles. Elle offre une connexion rapide et sécurisée, sans aucune conservation de vos données, avec des fonctionnalités avancées telles que le double VPN, l'offuscation, l'accès à Tor, ou encore l'anti-censure. L'utilisateur peut utiliser un compte sur 10 appareils différents et peut modifier sa géolocalisation grâce au large choix de serveurs, répartis dans plus de 140 pays.

Proton VPN a aussi l'avantage d'être une solution européenne, sous juridiction suisse, particulièrement stricte quant à la protection des données et qui ne dépend d'aucune alliance internationale de renseignements. Son offre gratuite est la plus intéressante du marché. Si vous optez pour un abonnement payant, vous avez droit à une garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours.


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