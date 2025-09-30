Google Drive accélère la numérisation grâce à ce nouveau scanner dopé à l’IA

Google Drive change la façon de numériser ses papiers. Son scanner intégré profite désormais d’une mise à jour spectaculaire. Grâce à l’IA, les documents se transforment en fichiers numériques en un éclair.

La numérisation de documents s’est largement déplacée vers le smartphone, au point de rendre les scanners traditionnels presque inutiles dans de nombreux foyers. Les utilisateurs privilégient désormais leur téléphone, plus rapide et toujours à portée de main, pour convertir un document papier en fichier numérique et l’envoyer en quelques instants.

Fin 2024, Google avait déjà donné un sérieux coup de fouet à son scanner intégré à Drive sur Android. Une mise à jour avait introduit une fonction d’amélioration automatique, rendant les scans plus nets et plus clairs. Cette évolution avait marqué un tournant, en supprimant les ombres et en ajustant automatiquement la luminosité. Depuis janvier 2025, tous les utilisateurs Android profitent de cette version renforcée.

Google Drive introduit un scanner à détection automatique grâce à l’IA

Drive poursuit aujourd’hui sa transformation avec un scanner dopé à l’intelligence artificielle, proposé dans le cadre de Google Workspace Labs. Ce programme permet à un nombre limité d’utilisateurs de tester en avant-première des fonctions expérimentales avant leur déploiement général. Selon nos confrères de 9to5Google qui l’ont testée, cette nouveauté apporte une interface Material 3 plus colorée et simplifiée, mais surtout un système de capture automatique inédit. Il n’est plus nécessaire de presser un bouton pour ajouter une page : la caméra détecte immédiatement le document et lance le scan en continu.

Ce fonctionnement réduit considérablement le temps de numérisation, notamment pour les dossiers volumineux. Lors d’un test sur un Pixel 10 Pro XL avec un long document juridique, le passage d’une numérisation de plusieurs minutes à seulement quelques secondes a été observé. Les pages s’ajoutent les unes après les autres sans interruption, grâce à un mode automatique qui les ordonne directement dans un seul fichier PDF. L’éditeur mis à jour permet ensuite d’apporter des corrections précises avant l’enregistrement ou l’envoi vers Drive. Le déploiement de cette nouveauté reste progressif et limité aux participants de Google Workspace Labs, mais une arrivée plus large est attendue dans les prochains mois.