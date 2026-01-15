Google Drive : avec cette nouvelle fonctionnalité, vous n’aurez plus jamais besoin d’utiliser la suite Office

Google vient d'annoncer le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité qui va complètement changer la donne pour ceux encore bloqués sur la suite Office. Grâce à certe dernière, l'interopérabilité des deux environnements est quasiment parfaite.

Depuis l'arrivée de Google Drive dans l'écosystème des applications de bureautiques, bon nombre d'utilisateurs ont décidé d'y transférer leurs habitudes depuis Office. Il faut dire que Workspace offre de nombreux avantages, ne serait-ce que son stockage sur le cloud et les fonctionnalités de collaborations bien pratiques. Mais pour d'autres, il est encore bien difficile de quitter la suite de Microsoft. Notamment à cause d'une fonctionnalité : le chiffrement des fichiers par mot de passe.

Word, Excel, PowerPoint et consorts permettent en effet de protéger n'importe quel document confidentiel à l'aide d'une clé. Jusqu'à maintenant, Google Drive ne pouvait rien faire contre cela, et ce, malgré le fait qu'il est possible d'éditer des documents Office sur Workspace depuis des années. Mais cette limitation fait désormais partie du passé, comme l'annonce la firme de Mountain View dans un récent billet de blog.

Google Drive réduit encore plus l'écart avec Office

Il est en effet désormais possible de modifier un document Word, Excel et PowerPoint protégé par un mot de passe directement à l'aide de Google Drive. Pour cela, il suffit de le stocker dans son drive puis de l'ouvrir. La plateforme demande alors le mot de passe et, une fois rentré, l'utilisateur aura accès au fichier et pourra l'éditer comme bon lui semble. Dans le cas où ce dernier ne disposerait pas du mot de passe, il sera tout même possible de consulter le fichier, sans possibilité de le modifier.

La fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement. Google précise que cela peut prendre plusieurs jours avant de la voir arriver sur son PC. Si vous ne l'avez pas encore, pas de panique donc. La firme assure que tous les utilisateurs, même ceux ne disposant pas d'un abonnement premium, pourront modifier les fichiers Office protégés par un mot de passe.