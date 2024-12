Google Drive dispose enfin d’un scanner digne de ce nom sur Android

La qualité de la numérisation de documents par l'application Google Drive sur Android va connaître un sérieux coup de boost. Une fonction d'amélioration automatique va rendre les images scannées bien plus exploitables.

Google Drive est bien pratique pour scanner ses documents rapidement, sans avoir à installer une application tierce sur son smartphone. Mais il est vrai que jusqu'ici, les résultats obtenus n'étaient pas toujours de la meilleure qualité. La situation devrait évoluer avec une nouvelle mise à jour, qui rend le scanner de Google Drive bien plus efficace sur Android.

Dans une note de blog, Google annonce que “les numérisations mobiles sont désormais plus nettes et plus claires grâce aux améliorations automatiques du scanner Google Drive”. Sans besoin que l'utilisateur n'intervienne, l'application numérisera les documents papier en images de meilleure qualité, et beaucoup plus rapidement, fait savoir la firme américaine.

Le scanner de Google Drive s'améliore

En fonction des besoins, l'amélioration automatique effectuera des actions telles que “la correction de la balance des blancs, la suppression des ombres, l'enrichissement du contraste, l'accentuation automatique, l'amélioration de la lumière”, apprend-on. Parfois, on pouvait avoir l'impression que la numérisation de Google Drive relevait plus de la photo que d'un véritable scan, cela ne devrait plus être le cas. Vous pouvez constater la différence de qualité entre l'ancienne et la nouvelle version via les captures d'écran ci-dessous.

La mise à jour va être publiée auprès de tous les utilisateurs Google Workspace, que vous soyez abonnés à une offre ou simplement en possession d'un compte Google personnel. Le déploiement a déjà commencé pour les utilisateurs qui sont inscrits au programme de diffusion rapide et s'achèvera le 2 janvier 2025. Pour les autres, le début du déploiement est programmé pour le 6 janvier 2025. Pour l'instant, la mise à jour est annoncée pour Android seulement, l'application iOS n'est donc pas concernée.

Il y a un peu plus d'un an, Google Drive apportait déjà des améliorations à son scanner. Il se dotait alors d'une nouvelle interface, basée sur le design Material You, et de plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont certaines pour modifier manuellement l'image obtenue. Des filtres noir et blanc ainsi que la possibilité de choisir le format de fichier du document scanné ont aussi été ajoutés récemment.