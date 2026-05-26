L’application Google va afficher des recommandations vidéo, voici comment on y accède

Une mise à jour de l'application Google va apporter un nouvel onglet présentant des suggestions de vidéos, comme elle le fait déjà pour les articles de presse.

L'application Google est au cœur de l'expérience Android, aussi bien pour lancer des recherches, pour obtenir des informations sur la météo et les derniers résultats sportifs, ou encore pour accéder à des recommandations d'articles de presse à consulter. Elle devrait bientôt se doter d'une nouvelle fonctionnalité : un onglet dédié aux suggestions de vidéos. Il s'agirait d'un fil de contenus vidéo qui pourraient vous intéresser en fonction de vos centres d'intérêt et de vos recherches récentes.

L'onglet vidéo n'est pas encore disponible. Il a été repéré dans le code de l'app Google par Android Authority, qui a réussi à forcer son activation pour voir de quoi il en retourne. L'onglet Vidéos se trouve entre celui de l'Accueil et de la Recherche. Il faut appuyer dessus pour y accéder. À l'ouverture de l'appli Google, rien ne change par rapport à d'habitude, on se retrouve sur la home avec la succession de suggestions d'articles, la recherche de musique à la Shazam, l'accès à Google Lens ou encore la traduction. Les vidéos ne nous sont donc pas imposées sur l'écran d'accueil.

L'application Google se met à la recommandation de vidéos basée sur les préférences de l'utilisateur

Pour l'instant, cette fonction est encore en cours de développement. Android Authority a pu faire apparaître l'onglet et y accéder, mais ensuite, la page reste vide, sans recommandations de vidéos. On peut imaginer que Google va largement mettre en avant des contenus provenant de YouTube, mais il n'est pas à exclure que des vidéos d'autres plateformes puissent y être intégrées. Après tout, la recherche web Google affiche aussi des résultats vidéo qui ont pour origine des réseaux sociaux, pas seulement de YouTube.

Google se rend compte que le temps d'écran des utilisateurs est monopolisé par TikTok et Instagram et semble chercher à les concurrencer avec cette nouveauté, et surtout à imposer son application comme un hub depuis lequel on peut accéder à ce qu'on aime. Et ça tombe bien, Google est très bien informé sur ce qui nous plaît ou pas…