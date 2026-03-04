Apple annonce le MacBook Neo, son nouveau PC portable à petit prix

Pour compléter son offre de laptops, constituée jusqu'ici des MacBook Air et Pro, Apple lance un nouveau modèle Neo, moins cher et qui va à l'essentiel.

Comme on l'attendait, Apple a annoncé aujourd'hui la sortie d'un tout nouveau modèle de MacBook, baptisé Neo. Il s'agit d'un laptop d'entrée de gamme à bas prix, avec forcément des concessions matérielles, mais qui permet d'accéder à macOS sur un produit neuf et récent pour un petit budget.

Côté design, Apple a opté pour un boîtier en aluminium robuste avec des angles arrondis. La marque n'a pas cédé à la tentation du plastique pour réduire les coûts. On constate par contre des bordures épaisses autour de l'affichage, ce qui contraste avec les améliorations dont on bénéficie depuis quelques générations sur les MacBook Air et Pro. Le MacBook Neo pèse 1,2 kg et se décline dans quatre coloris : rose poudré, indigo, argent et jaune agrume. Avec le rose et le jaune, Apple vise clairement une clientèle jeune, en particulier les étudiants. Même le pavé tactile Multi-Touch et les touches du clavier Magic Keyboard adoptent la couleur de la machine, dans des teintes plus claires.

Une puce d'iPhone dans un MacBook

L'écran Liquid Retina de 13 pouces offre une définition d'image de 2 408 x 1 506 pixels, une luminosité de 500 nits et prend en charge un milliard de couleurs, apprend-on. Il bénéficie également d'un revêtement antireflet assurant un meilleur confort visuel. En haut de la dalle, Apple a intégré une webcam FaceTime HD 1080p pour les visioconférences. Elle est accompagnée de deux microphones avec formation de faisceau directionnel, qui réduisent les bruits de fond et isolent la voix de l'utilisateur, afin d'améliorer sa netteté. La partie audio est confiée à deux haut-parleurs latéraux compatibles avec l'audio spatial et le Dolby Atmos pour un son immersif.

En ce qui concerne les performances, le MacBook Neo tourne sous la puce A18 Pro plutôt qu'une puce M comme pour les autres MacBook. L'A18 Pro est en fait un SoC conçu à l'origine pour les iPhone 16 Pro. Forcément, cela va se ressentir dans la puissance de la machine, qui ne va pouvoir se montrer autant à son avantage qu'un MacBook Air ou Pro avec puce M4 ou M5. Apple tient tout de même à rassurer en comparant le MacBook Neo au “PC le plus vendu équipé du dernier processeur Intel Core Ultra 5.1”. Si l'on en croit la firme, son MacBook Neo serait “jusqu'à 50 % plus rapide pour les tâches quotidiennes, 3 fois plus rapide pour les charges de travail d'IA embarquées et jusqu'à 2 fois plus rapide pour des tâches comme la retouche photo”.

Le refroidissement ne repose pas sur un système de ventilateur, garantissant un fonctionnement totalement silencieux. Sont annoncées jusqu’à 16 heures d’autonomie sur une seule charge, l'endurance étant déjà l'un des grands points forts des autres modèles de MacBook.

Deux configurations, à partir de 699 euros

La connectique se compose de deux ports USB-C, qui servent aussi bien à brancher des accessoires qu'à alimenter l'appareil en énergie. On retrouve aussi une prise casque 3,5 mm. Pour l'expérience sans fil, nous avons un support du Wi-Fi 6E, alors que les nouveaux MacBook Air et Pro viennent de passer au Wi-Fi 7, et du Bluetooth 6.

Malgré la présence de seulement 8 Go de RAM, les fonctionnalités Apple Intelligence sont bien disponibles sur ce modèle, tout comme les options de continuité (Handoff, presse-papiers universel, recopie d'écran de l'iPhone) qui permettent de travailler entre un iPhone et le MacBook en toute transparence. Sur la partie logicielle, tout semble y être.

Le MacBook Neo est livré avec un câble de charge USB-C, mais sans adaptateur secteur. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, le début des livraisons est prévu pour le 4 mars 2026. La version 256 Go est commercialisée au prix de 699 euros. Pour 100 euros de plus, à 799 euros donc, vous doublez le stockage à 512 Go et vous obtenez un lecteur d'empreintes Touch ID intégré dans une touche du clavier pour l'authentification biométrique.

Ce modèle devrait intéresser les utilisateurs qui veulent un MacBook neuf pour la bureautique essentiellement, mais qui disposent d'un petit budget. Dans certains cas, il semble toutefois qu'opter pour un MacBook Air d'il y a quelques années, et dont le prix a baissé, peut constituer un choix plus judicieux.