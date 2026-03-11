Apple retire 15 produits de la vente, dont le MacBook Pro M5 sorti il y a tout juste 6 mois

Le lancement de nouveaux appareils s'accompagne souvent du retrait de la vente d'anciens modèles chez Apple. C'est une nouvelle fois le cas en ce début d'année, mais certains choix de la marque peuvent surprendre.

Apple MacBook Pro 14 m5
Crédit : Apple

La semaine dernière, Apple a annoncé une ribambelle de nouveaux produits pour renouveler ses différentes gammes. La plupart de ces appareils de nouvelle génération sont rendus disponibles à partir de ce 11 mars 2026. Et comme il est de coutume chez Apple, l'arrivée des derniers modèles pousse d'anciennes configurations vers la sortie du catalogue. Comme repéré par MacRumors, ce sont 15 articles qui ont été retirés de la vente par Apple en ce jour :

  • iPhone 16e avec A18 (2025)
  • iPad Air 11 pouces avec M3 (2025)
  • iPad Air 13 pouces avec M3 (2025)
  • MacBook Air 13 pouces avec M4 (2025)
  • MacBook Air 15 pouces avec M4 (2025)
  • MacBook Pro 13 pouces avec processeur M5 et 512 Go de stockage (2025)
  • MacBook Pro 14 pouces avec M4 Pro (2024)
  • MacBook Pro 16 pouces avec M4 Pro (2024)
  • MacBook Pro 14 pouces avec M4 Max (2024)
  • MacBook Pro 16 pouces avec M4 Max (2024)
  • Mac Studio avec M3 Ultra et 512 Go de mémoire (2025)
  • Studio Display avec A13 Bionic (2022)
  • Pro Display XDR (2019)
  • Support professionnel pour Pro Display XDR (2019)
  • Adaptateur de montage VESA Pro Display XDR (2019)

Une durée de vie bien courte pour le MacBook Pro 13 pouces M5

Apple a décidé de ne plus proposer l'iPhone 16e à la vente, préférant rediriger ses clients exclusivement vers le nouvel iPhone 17e. De même, l'iPad Air M3 laisse sa place à l'iPad Air M4, ce qui est logique étant donné qu'il offre de meilleures performances et le Wi-Fi 7 pour un prix inférieur à son prédécesseur. Les nouveaux MacBook Air et Pro remplacent également des modèles sortis au cours des deux dernières années.

Mais on est surpris de voir le MacBook Pro 13 pouces avec processeur M5 et 512 Go de stockage disparaître du catalogue d'Apple. Il avait pourtant été lancé il y a moins de 6 mois, à la mi-octobre. Apple justifie cette suppression par la disponibilité d'un MacBook Pro 14 pouces avec processeur M5 et 1 To de stockage, forcément plus cher.

Rappelons que les commerçants tiers qui ont encore ces anciens modèles en stock peuvent toujours les proposer à la vente. Et si Apple a arrêté de les commercialiser, cela ne signifie bien sûr pas que leur support n'est plus assuré par le constructeur.


