La date de sortie du premier MacBook Pro avec écran OLED se précise

Mark Gurman, très bien informé sur tout ce qui touche à Apple, avance une période de sortie pour le premier MacBook Pro avec écran OLED. Les plus impatients vont devoir ronger leur frein.

Apple n'est pas toujours à la pointe de la technologie, contrairement à ce qu'elle peut laisser penser. Elle met toujours un peu de temps à adopter des technologies pourtant bien en place chez la concurrence. Par exemple l'intelligence artificielle sur iPhone, qui sera finalement basée sur Gemini de Google. Ou encore les écrans OLED. On sait que la marque à la pomme croquée travaille dessus depuis au moins 2024, avec en ligne de mire un MacBook Pro équipée d'une nouvelle dalle.

Depuis, les informations sont assez peu nombreuses. Il a fallu attendre mi-2025 pour apprendre que c'est Samsung qui s'occuperait de fabriquer l'écran du futur ordinateur Apple, comme la firme le fait déjà pour les iPhone. À ce moment-là, le média sud-coréen avançant l'information parlait d'une sortie du MacBook Pro OLED dans l'année 2026. Une vaste fourchette qui se réduit grâce au journaliste Mark Gurman, source fiable si l'en est.

Voici quand devrait sortir le premier ordinateur MacBook avec écran OLED

Rappelant qu'Apple prévoit aussi de nouveaux MacBook Pro (sans écran OLED) et des MacBook Air, il précise que ces derniers devraient arriver dans la première moitié de 2026. En ce qui concerne le MacBook Pro OLED, il faudrait attendre fin 2026. La patience de beaucoup sera donc mise à rude épreuve. N'oublions pas que la dalle en question sera également tactile. À voir si ce nouvel usage sera largement adopté ou relégué à l'état de gadget.

Quoiqu'il en soit, on s'attend à ce que toute cette gamme propose de vraies nouveautés en matière de design et de fonctionnalités. Celles-ci seront sans aucun doute tournées en partie vers l'intelligence artificielle, à laquelle il est impossible d'échapper. Quant à savoir si la nouvelle puce M6 arrivera cette année, Mark Gurman préfère rester prudent : “Pas forcément dans les prochains ordinateurs portables, mais tout de même dans un avenir proche, dans certaines configurations“.

