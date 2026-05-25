La PS6 capable d’émuler les jeux PS3 avec les meilleures performances ?

Les performances du processeur de la PS6 devraient permettre à la console de faire tourner le catalogue de jeux PS3 en émulation dans de bonnes conditions.

La rétrocompatibilité et l'accès aux jeux des anciennes générations sont devenus une demande importante des joueurs, qui veulent pouvoir profiter de toute leur bibliothèque sur leur nouvelle machine. Mais sur cet aspect, Xbox est pour l'instant en avance sur Sony. PlayStation pourrait toutefois consentir des efforts avec sa prochaine console de salon. Celle-ci pourra sans doute lire les jeux PS4 et PS5. Si une rétrocompatibilité native des jeux PS3 semble impossible sur PS6 à cause des différences d'architecture matérielle, l'émulation pourrait changer la donne.

Dans une nouvelle vidéo, Digital Foundry a mis à l'épreuve les capacités d'émulation de la PS5 tout en se projetant vers la PS6. “Alors que les jeux Xbox 360 fonctionnent si bien sur Xbox Series X et même Xbox One, pourquoi la PS5 ne dispose-t-elle pas d'un émulateur PlayStation 3 digne de ce nom ? Nous avons mené l'enquête en lançant l'émulateur RPCS3 sous Linux sur PS5 afin de nous faire une idée du fonctionnement du meilleur émulateur PS3 sur l'architecture de la console”, explique Digital Foundry.

Les jeux PS3 disponibles sur PS6 via l'émulation ?

“Nous entrevoyons d'énormes possibilités d'amélioration par rapport au matériel d'origine, mais la nature exotique et spécifique du processeur Cell demeure le principal obstacle à la réinterprétation des jeux PS3 qui n'ont jamais été portés ou remasterisés pour les consoles PlayStation suivantes”, poursuit le média.

L'architecture particulière de la PS3 avait causé des difficultés aux développeurs de l'époque, si bien que les jeux de cette période peuvent difficilement tourner sur les machines récentes aujourd'hui. Lors de ses tests, l'équipe de Digital Foundry a tout de même réussi à jouer à Ridge Racer 7, Resistance Fall of Man et Heavenly Sword dans de très bonnes conditions. L'utilisation intensive des SPU dans Grand Theft Auto IV, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots et God of War Ascension cause, par contre, de graves problèmes de performances sur ces jeux.

Digital Foundry explique que le CPU de la PS5 est à mettre en cause, et non le GPU. Mais celui de la PS6 pourrait tout à fait être en mesure d'enfin gérer les jeux PS3 par émulation. Reste à savoir si Sony en aura la volonté.