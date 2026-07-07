Huawei s’apprête à révéler l’un des smartphones les plus excitants de l’année, avec une belle surprise pour l’Europe ?

La série de smartphones haut de gamme Pura 90 de Huawei sera présentée le 14 juillet prochain. Ces modèles pourraient bien être compatibles 5G hors de Chine.

Huawei Pura 90 Pro Max
Le Pura 90 Pro Max. Crédit : Huawei

Huawei a officialisé la date d'annonce pour les marchés internationaux de ses nouveaux smartphones haut de gamme de la série Pura 90, qui seront présentés le 14 juillet 2026 lors d'un événement organisé à Kuala Lumpur. Si Huawei a perdu de sa superbe en Europe depuis les sanctions états-uniennes à son encontre, l'empêchant de recourir à des technologies occidentales, le constructeur devrait faire un retour remarqué cette année. Ses prochains mobiles sont en effet censés être compatibles 5G dans le monde entier, alors que depuis des années, seuls les modèles vendus en Chine bénéficient de cette technologie.

Dans notre test du Huawei Pura 80 Ultra datant d'il y a quelques mois, nous relevions que l'absence de 5G constituait l'un des principaux défauts du smartphone. Acheter un mobile aussi cher et privé de 5G en 2026 n'est évidemment pas recommandable pour le grand public, l'appareil ne répond alors qu'à des besoins extrêmement spécifiques. Huawei peut enfin espérer reconquérir quelques parts de marché hors de Chine en y proposant enfin la 5G.

Huawei Pura 90 : la 5G de retour hors de Chine

Si la 5G devrait bien être au menu, un autre point de friction reste à prendre en compte par les consommateurs. Les smartphones de Huawei n'embarquent toujours pas les services de Google et ne tournent pas sous Android. Les Pura 90 seraient lancés sous HarmonyOS 6.1, système qui ne comporte plus de composants Android depuis HarmonyOS 5.0. Pas de Play Store donc, mais Huawei a toutefois développé une couche de compatibilité permettant d'exécuter des applications Android via l'installation de fichiers APK.

La famille des Pura (anciennement P) est réputée pour ses capacités en photo. Huawei a toujours été un pionnier en la matière, et les Pura 80 ont prouvé que le fabricant n'a pas perdu la main. Le Pura 90 Pro Max sera la tête d'affiche de la présentation. Si la fiche technique est identique à celle en Chine, on peut attendre un écran OLED LTPO de 6,9 ​​pouces avec fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, une puce Kirin 9030s, une batterie de 6 000 mAh, ainsi qu'une charge filaire 100 W et sans fil 80 W. Pour la photo, nous aurons un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 40 MP et un téléobjectif de 200 MP.


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