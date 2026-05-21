Après les smartphones, la première tablette pliable devrait bientôt pointer le bout de son nez

Alors qu'on se rapproche des 10 ans d'existence pour les smartphones pliables, Huawei prévoirait de lancer la première tablette de ce type dans quelques mois.

On s'est maintenant habitué aux smartphones pliables, dont la technologie est devenue mature, incitant même Apple à lancer son premier iPhone pliable cette année. Depuis quelque temps, on a même quelques modèles de mobiles pliables grand format, munis de deux charnières afin d'être pliés deux fois. Ce type de design permet de continuer à offrir un format de smartphone de taille standard qu'on peut glisser dans une poche ou un sac à main une fois plié, mais dévoilant une vaste surface d'affichage une fois déplié. On peut citer le Samsung Galaxy Z Trifold que nous avons pris en main récemment, mais c'est Huawei qui avait ouvert le bal avec ses Mate XT.

Huawei pourrait d'ailleurs conserver ce statut de pionnier en lançant sur le marché la toute première tablette pliable. L'information provient du leaker Digital Chat Station, qui affirme que “la petite Kuo Zhe que vous attendiez tous devrait faire son apparition au premier trimestre de l'année prochaine”. Kuo Zhe est le nom de code d'un futur produit de Huawei, qui se référerait à un appareil mobile pliable doté d'un écran encore plus grand que ce qu'on a eu jusqu'à présent avec les smartphones pliables de la marque.

La première tablette pliable signée Huawei ?

On parle de cette fameuse tablette depuis quelque temps déjà. De premières rumeurs avaient évoqué un lancement dès cette année. Mais Huawei aurait dû revoir son design, retardant sa disponibilité. On parle donc désormais d'une potentielle sortie au début de l'année 2027. On ne sait pas quelle sera la proposition forte de Huawei en termes de conception avec cette tablette pliable. En soi, les Mate XT disposent déjà d'un écran principal qui se rapproche du format tablette. Le constructeur a-t-il trouvé une autre idée qu'un smartphone pliable en trois pour atteindre cette surface d'affichage ?

La même source indique que le développement de ce produit ne change pas la stratégie de Huawei en ce qui concerne ses sorties de smartphones pliables. Nous aurons bien de nouveaux modèles des Pura X (petit format pliable) et Pura X Max (grand format pliable), les derniers mobiles pliables de la marque, plus larges et moins hauts, comme le seront le Galaxy Z Fold Wide de Samsung et l'iPhone Ultra d'Apple. Les Mate X (grand format pliable) et Mate XT (triple format pliable) seront aussi renouvelés.