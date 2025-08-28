Honor lance officiellement le Magic V5 en France, voici enfin son prix

Après plusieurs semaines de teasing, Honor officialise enfin l’arrivée de la version internationale du Magic V5. L’occasion idéale pour confirmer les coloris, la configuration et surtout le prix du smartphone pliant. Est-il plus cher ou moins cher que le Pixel 10 Pro Fold et le Galaxy Z Fold 7 ? Nous avons enfin la réponse.

En juillet, nous avons eu l’occasion de prendre en main le Magic V5 de Honor. À l’époque, nous n’avions pas encore testé le Galaxy Z Fold 7 de Samsung. La prise en main du Magic V5 nous avait plutôt impressionnés. Notamment par la finesse et la légèreté du téléphone. Il était, à date, le smartphone pliant le plus fin du marché. Depuis, le géant coréen a rattrapé son concurrent chinois. Mais cela n’enlève pas l’intérêt que nous avons eu pour le Magic V5.

Lire aussi – Le Pixel 10 Pro XL est-il le meilleur smartphone en photo du marché ? DXOMARK partage le résultat de ses tests

D’autant que Honor n’a fait aucune concession sur la fiche technique. Deux écrans LTPO. Le processeur le plus puissant actuellement (Snapdragon 8 Elite). Un volume de RAM et de stockage très élevé. Une double batterie énorme (5820 mAh). La charge rapide la plus véloce parmi les smartphones pliants (66 watts en filaire). Et un équipement photo de haute volée, presque aussi complet que celui du Magic7 Pro. La différence avec le Magic V3 est considérable. Et face à ses deux principaux concurrents, le Galaxy Z Fold 7 et le Pixel 10 Pro Fold, le Magic V5 a beaucoup d’arguments en sa faveur.

Honor dévoile le prix du Magic V5 en France et il surprend

Il ne restait plus qu’à connaitre tous les détails liés à la commercialisation française. Et c’est aujourd’hui que la marque les a enfin dévoilés. À l’occasion d’une grande conférence de presse à Londres, Honor confirme que le Magic V5 arrive en France et son prix est très agressif face à la concurrence : 1999 euros. Pour ce prix, vous bénéficiez de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Il n’existe qu’une seule configuration.

Face à la concurrence, il se positionne très bien. En effet, le Magic V5 est quasiment 100 euros moins cher que le premier prix du Galaxy Z Fold 7 (2100 euros), lequel profite d’une configuration moins riche. Le Magic V5 est 100 euros plus cher que le premier palier du Pixel 10 Pro Fold. Mais là encore, la configuration est moins intéressante. Le Magic V5 est donc, à volume égal de RAM et de stockage, le plus intéressant financièrement.

Comme prévu, le Magic V5 se décline en France en trois couleurs : noir, blanc et « Dawn gold », une belle robe en dégradé. Et il sera en magasin à partir du 14 septembre 2025. Si ce smartphone vous fait de l’œil, sachez qu’il est en précommande dès aujourd’hui (28 aout 2025). Si vous achetez le smartphone dès maintenant, la marque vous offre quelques accessoires (un stylet, des écouteurs et un chargeur rapide) qui valent plusieurs centaines d’euros tout de même. En revanche, pas d’offre de remboursement. Et si vous hésitez à investir, nous vous conseillons la lecture de notre test complet du Magic V5.