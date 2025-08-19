Le Honor Magic V5 entre au Guinness Book des records pour cette raison étonnante

Pour démontrer la résistance de la charnière de son Magic V5, Honor lui a fait subir un test de traction, qui lui vaut d'entrer dans le Guinness Book des records.

En attendant sa sortie en Europe prévue dans les prochaines semaines, le Honor Magic V5 nous a laissé une bonne première impression lors d'une prise en main. Une des problématiques des smartphones pliables, au-delà de leur prix, est leur robustesse et leur durabilité. Les constructeurs s'efforcent donc de convaincre les consommateurs que leurs produits sont résistants et qu'ils ne risquent pas de rencontrer des problèmes avec l'usage.

Et pour prouver la valeur de son Magic V5, Honor est allé jusqu'à faire enregistrer un record par le fameux Guinness Book. C'est officiel, l'appareil est détenteur du record du poids le plus lourd soulevé par un smartphone pliable suspendu. Le 1ᵉʳ août dernier, à Dubaï, le Magic V5 a en effet réussi à soulever 104 kg de cette manière.

La charnière du Honor Magic V5 à l'épreuve

“Un réfrigérateur de 84 kg combiné à 20 kg de plaques lestées a été soulevé à l'aide d'une sangle en tissu attachée au centre de la charnière du Magic V5, dans une démonstration de force audacieuse et mémorable”, annonce le Guinness Book. “Honor souhaitait mettre en valeur la robustesse de la charnière de son téléphone pliable Magic V5. L'entreprise a donc relevé le défi de suspendre et de soulever plus de 100 kilogrammes grâce à la charnière du téléphone”, précise l'organisation.

La charnière du Magic V5 présente une résistance à la traction de 2 300 MPa et est censée résister à 500 000 pliages, selon Honor. La charnière est le composant dont la solidité peut présenter des risques et effrayer les utilisateurs. Avec ce genre de tour de force, et en s'associant à une institution bien connue du grand public comme le Guinness Book, Honor espère rassurer les clients et faire la promotion de son nouveau smartphone pliable.

Avant ça, la marque avait déjà fait la démonstration de la résilience du terminal. Le Magic V5 avait résisté à de fortes pluies, à des températures extrêmes et à des tirs de billes d'acier. Il va coûter cher, mais il ne devrait au moins pas s'abimer facilement.