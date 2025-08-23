Oubliez la sobriété : ce smartphone pliable d’Honor brille de mille feux

Le Honor Magic V Flip 2 bat un record de capacité de batterie, mais c'est son édition spéciale signée Jimmy Choo qui nous tape particulièrement dans l'œil.

Honor a récemment lancé son Magic V Flip 2 en Chine. Pour ce smartphone pliable au format clapet, le constructeur s'est associé au styliste Jimmy Choo pour lancer une édition spéciale de l'appareil. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se fait remarquer. Le coloris de la partie inférieure du panneau arrière imite le strass et les paillettes pour donner un effet brillant au mobile. Un fond d'écran poudre de diamant pour l'écran dorsal permet de prolonger cette esthétique sur l'ensemble du dos du Magic V Flip 2.

“Plus qu'un simple smartphone, le Honor Magic V Flip 2 peut également servir d'accessoire de luxe, associé à des éléments tels qu'une bandoulière en cuir ou une sangle en perles, offrant aux utilisateurs une expérience haut de gamme et leur permettant de briller à chaque instant”, communique la marque. L'idée est clairement de cibler les férus de mode, qui souhaiteraient assortir leur compagnon de tous les jours à leur garde-robe.

Un Honor Magic V Flip 2 qui mise aussi sur sa batterie

Heureusement, Honor ne compte pas seulement sur son édition Jimmy Choo pour son Magic V Flip 2. La grande attraction de ce modèle est sans doute sa massive batterie en silicium-carbone, qui contient une capacité de 5 500 mAh. C'est un record pour un smartphone pliable à clapet. Il détrône le récent Xiaomi Mix Flip 2 et bat à plate couture le Samsung Galaxy Z Flip 7, dont l'accumulateur se limite à 4 300 mAh. Pour compléter le tableau, le Magic V Flip 2 bénéficie d'une charge filaire de 80 W et d'une charge sans fil de 50 W, de quoi alimenter rapidement cette grosse batterie.

Le Honor Magic V Flip 2 sort le 28 août 2025 en Chine. Il y sera disponible à partir de 5 499 yuans, soit 655 euros, pour 256 Go de stockage. La version 512 Go coûte 5 999 yuans (715 euros) et le modèle 1 To est vendu 6 499 yuans (775 euros). On ne sait pas si ce smartphone sera commercialisé en Europe. Honor lance sur notre marché la plupart de ses mobiles haut de gamme, mais le premier Magic V Flip n'avait pas fait le chemin jusqu'à nous.