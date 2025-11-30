Android 16 arrive sur de nouveaux appareils, Samsung pourrait relancer une gamme culte de smartphones, c’est le récap’ de la semaine

Android 16 se déploie enfin sur une gamme très populaire, Samsung préparerait le grand retour d’une ancienne gamme, Waze s’aligne enfin sur Maps, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Android 16 débarque sur des smartphones très populaires avec plusieurs nouveautés à la clé. Samsung pourrait relancer une ancienne gamme, tout en préparant une grosse évolution de Bixby pour les Galaxy S26. Pendant ce temps, Waze rattrape enfin son retard face à Google Maps sur Android Auto, et Free fait bénéficier certains abonnés d’une remise pendant plusieurs mois.

Android 16 arrive enfin sur les smartphones Nothing

Nothing commence enfin à déployer Android 16 sur ses appareils, avec la mise à jour Nothing OS 4.0. Le premier servi est le Nothing (3), tandis que les autres modèles suivront dans les semaines à venir. En plus des nouveautés classiques d’Android 16, la mise à jour apporte plusieurs ajouts propres à la marque. En effet, les glyphes peuvent désormais afficher l’avancée d’une livraison ou d’un trajet via les Live Updates, un mode «extra dark» fait son apparition, l’IA permet de générer des widgets, et un tableau de bord dédié trace les données utilisées par l’IA. À noter aussi quelques fonctions pratiques comme le passage automatique en mode silencieux en posant le téléphone, ou encore un double selfie grâce au mode Glyph.

Samsung préparerait le retour d’un Galaxy A haut de gamme

Samsung travaillerait sur un nouveau modèle issu de sa gamme A7X, une série pourtant abandonnée depuis 2022. Un appareil portant la référence SM-A776B, repéré sur GeekBench suggère qu’un Galaxy A77 pourrait être lancé en 2026. Le smartphone tournerait sous Android 16, avec un processeur Exynos inédit à 10 cœurs, un GPU Xclipse 940 et 8 Go de RAM. Les premiers scores dépassent déjà ceux du Galaxy A56, ce qui en ferait le modèle le plus puissant de la catégorie A si le projet se confirme.

Samsung pourrait booster Bixby grâce à Perplexity

Samsung préparerait une grosse mise à jour de Bixby pour accompagner les Galaxy S26, et cette fois la marque ne s’appuierait plus sur Google. D’après de nouvelles fuites, Samsung aurait choisi Perplexity pour renforcer son assistant maison. L’idée serait simple, Bixby gérerait les actions de base et Perplexity prendrait le relais pour les demandes plus complexes. Samsung pourrait ainsi remettre Bixby au centre de ses appareils, au lieu de s’appuyer sur Gemini. Selon plusieurs sources, cette intégration serait annoncée lors du prochain Galaxy Unpacked consacré aux S26.

Waze devient enfin aussi pratique que Google Maps sur Android Auto

Bonne nouvelle pour les habitués de Waze, l’application rattrape enfin son retard sur Google Maps. La dernière mise à jour permet désormais d’utiliser Waze sur votre smartphone tout en restant connecté à Android Auto. Une fonctionnalité présente dans Maps depuis des années, mais longtemps absente de Waze. Concrètement, vous pouvez chercher une adresse ou préparer un trajet directement sur votre téléphone, puis laisser Android Auto prendre le relais sur l’écran de la voiture. Idéal pour les véhicules sans écran tactile ou lorsque la recherche est plus simple à faire sur mobile. Si la nouveauté n’apparaît pas encore, une mise à jour ou un redémarrage de l’app peut débloquer l’option. Waze reste encore un peu derrière Maps sur certains points, mais ce manque-là est enfin corrigé.

Free offre une réduction surprise à certains abonnés Freebox

Free continue ses petites attentions envers ses abonnés. Après un mois gratuit à Paramount+ pour accompagner l’arrivée du service dans son catalogue, l’opérateur applique maintenant une remise automatique à certains clients Freebox Pop. Ceux qui ont reçu le mail dédié verront leur abonnement baisser de 5 € par mois pendant six mois, sans aucune action à effectuer. L’offre reste sans engagement et Free ne précise pas les critères de sélection, comme lors de ses précédentes opérations du même genre. Une nouvelle campagne de fidélisation “surprise” dont seuls certains abonnés profiteront.

Notre test de la semaine

Huawei Pura 80 Ultra : un photophone incroyable mais qui demande des concessions

Le Huawei Pura 80 Ultra brille surtout par sa photo. Son double téléobjectif fait des merveilles, zooms nets, macros très propres, portraits réussis et un module principal qui reste difficile à prendre en défaut. L’écran est parfaitement calibré, l’autonomie progresse et la recharge est toujours aussi rapide. La partie audio est d’ailleurs l’une des bonnes surprises du smartphone. Attention toutefois, l’interface est truffée de sollicitations commerciales, l’intégration de l’IA reste timide, les performances datent un peu et l’absence de 5G se fait sentir. On regrette également les contraintes liées à l’absence de Google et les quelques variations colorimétriques entre les capteurs.

