Google Wallet se dote d’une fonction ultra-pratique, Free active la 5G+ pour tous, c’est le récap’ de la semaine

Un nouvel outil dans Google Wallet simplifie la vie, Free Mobile propose gratuitement la 5G+ à ses abonnés, Samsung lance One UI 8 sur plusieurs smartphones Galaxy, c’est le récap’ de la semaine.



C’est la rentrée et il est temps de faire le point sur les actus de la semaine ! On commence avec un nouvel outil qui arrive dans Google Wallet pour mieux gérer vos paiements. Alors que Free Mobile active la 5G+ gratuitement pour tous ses abonnés, Samsung lance One UI 8 sur une longue liste de Galaxy. Cette semaine, on parle aussi du futur Galaxy S26 Ultra qui promet un design plus confortable, et d’une énorme fuite de mots de passe qui touche Gmail et PayPal.

Samsung arrondit les angles avec le Galaxy S26 Ultra

Samsung prépare déjà son futur modèle haut de gamme, et il veut visiblement en finir avec les critiques sur la prise en main. En effet, le Galaxy S26 Ultra devrait abandonner les coins trop carrés pour un format plus agréable, aussi bien en main que dans la poche. Côté technique, la batterie de 5000 mAh devrait rester, mais la charge passerait à 60 W, le capteur principal de 200 MP gagnerait en luminosité et le zoom 3x monterait à 50 MP.

Lire : Le Samsung Galaxy S26 Ultra tiendra (encore) mieux dans vos mains grâce à cette astuce

Gmail et PayPal : changez vite vos mots de passe

Grosse alerte sécurité, Google reconnaît que des mots de passe Gmail volés en juin sont bel et bien utilisés par des pirates. De quoi potentiellement exposer des milliards de comptes. Dans le même temps, un hacker affirme avoir récupéré 16 millions de comptes PayPal, même si le service nie. Par précaution, nous vous recommandons d’agir dès maintenant : changez vos mots de passe, utilisez un gestionnaire fiable, activez l’authentification à deux facteurs et pensez aux passkeys.

Lire : Gmail, PayPal : votre mot de passe vient sans doute de fuiter, voici ce qu’il faut faire de toute urgence

Google Wallet affiche automatiquement la carte qu’il vous faut

Google Wallet devient encore plus pratique avec les notifications de proximité. En effet, l’appli affiche directement la bonne carte au bon moment, sans que vous ayez à fouiller dans vos pass. Par exemple, si vous êtes à la caisse d’un magasin, votre carte de fidélité s’ouvre toute seule sur l’écran de verrouillage. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir comment activer cette fonction qui vous fera gagner un temps fou. Vous pouvez également choisir de n’activer que les pass de proximité, sans les notifications.

Lire : Google Wallet a une nouvelle fonctionnalité fantastique, activez-là dès maintenant pour gagner un temps fou

One UI 8 arrive en septembre sur de nombreux Galaxy

Samsung confirme que sa nouvelle surcouche basée sur Android 16 va bientôt débarquer sur une longue liste d’appareils. En effet, après les Z Fold 7 et Z Flip 7 déjà livrés avec, ce sera au tour des Galaxy S25 de profiter de One UI 8 dès septembre, suivis des S24, S23, Flip 6, Fold 6, sans oublier plusieurs modèles Galaxy A, M et Tab. La mise à jour s’annonce massive pour les prochaines semaines, alors n’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir la liste complète des appareils concernés.

Lire : One UI 8 débarque très bientôt sur les Samsung Galaxy, voici la liste des modèles compatibles

Free Mobile active la 5G+ gratuitement pour tous ses abonnés

Free a décidé de faire plaisir à ses abonnés en activant sans surcoût la 5G+, une technologie plus rapide et plus stable que la 5G classique. La connexion gagne donc en réactivité, même dans les zones très fréquentées. La bonne nouvelle, c’est que l’option est activée automatiquement. Il y a quand même une condition, avoir un smartphone compatible. Free en recense plus de 150, dont les derniers iPhone, Galaxy et Pixel. Si le vôtre est dans la liste, il vous suffira de vous rendre dans les réglages réseau suffira pour profiter de la nouveauté.

Lire : Free Mobile vient de faire un énorme cadeau à tous ses abonnés et ça se voit sur la vitesse d’internet