Cette explosion stellaire sera visible depuis la Terre, même en plein jour

Une explosion géante va bientôt secouer notre galaxie. Elle sera visible depuis la Terre, même en plein jour. Ce phénomène rare pourrait transformer notre ciel de manière spectaculaire.

Il y a quelques mois, nous vous parlions de cette étoile qualifiée de « cannibale » dont l’explosion pourrait devenir visible depuis la Terre, même en plein jour. Ce scénario spectaculaire ne relève plus de l’hypothèse lointaine. Les dernières observations confirment que cet événement cosmique approche à grands pas, et les astronomes s’y préparent.

Au cœur de la constellation de la Flèche, un duo d’étoiles est engagé dans une spirale infernale. Ce système, appelé V Sagittae, est composé d’une naine blanche et d’une étoile plus massive qui l’alimente en matière. Leur rapprochement constant va bientôt provoquer une collision. D’après les scientifiques, cette explosion, appelée supernova, sera si intense qu’elle pourrait briller dans notre ciel même en plein jour.

L’explosion de V Sagittae sera visible depuis la Terre

D’après les travaux de l’Université d’État de Louisiane publiés dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, cette supernova pourrait survenir dès 2067. La naine blanche absorbe la matière de sa compagne à un rythme inédit. Les deux étoiles, qui bouclent leur orbite en seulement 12,3 heures, se rapprochent dangereusement à chaque cycle. À terme, elles finiront par fusionner dans une explosion équivalente à mille fois l’énergie que le Soleil émet en une seconde.

Pour mieux comprendre ce système instable, les astronomes ont utilisé le Very Large Telescope (VLT), installé dans le désert d’Atacama au Chili. Grâce au spectrographe X-Shooter, ils ont observé la lumière de V Sagittae pendant 120 jours. Ces données ont permis d’ajuster la masse totale du système, désormais estimée à moins de 2,1 fois celle du Soleil. Le VLT, l’un des télescopes les plus puissants au monde, a ainsi confirmé l’extrême instabilité du système, qualifié de « bombe nucléaire en orbite ».

Selon les chercheurs, la prochaine phase sera une nova, suivie d’une supernova visible à l’œil nu depuis la Terre. Ce phénomène lumineux pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et devrait être perceptible en plein jour comme une étoile brillante, sans danger pour la vision. La nuit, elle pourrait même surpasser l’éclat de la Lune et modifier temporairement l’aspect du ciel nocturne.