L’Oppo Find X9 Ultra a une date de lancement officielle : le meilleur smartphone Android de 2026 ?

Oppo a dévoilé la date de lancement du Find X9 Ultra, son nouveau smartphone très haut de gamme. Et il pourrait bien faire de l'ombre au Galaxy S26 Ultra de Samsung.

C'est officiel, Oppo annonce que le Find X9 Ultra, son smartphone le plus haut de gamme, sera lancé au mois d'avril 2026. La marque ne précise pas la date exacte, mais étant donné qu'on est fin mars, il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir débarquer l'appareil sur le marché. Oppo devrait commencer par le présenter au cours d'un événement puis le commercialiser dans la foulée.

Lors du dernier MWC, nous avions déjà appris une très bonne nouvelle : l'Oppo Find X9 Ultra va sortir en France. Jusqu'ici, ce modèle premium était réservé à certains marchés restreints, dont ne faisait pas partie l'Europe. Il sera désormais possible de se procurer le meilleur produit d'Oppo sans passer par l'importation. L'Oppo Find X9 Ultra est encore plus ambitieux que l'Oppo Find X9 Pro que nous avons testé il y a quelques mois, et qui nous avait grandement séduit.

L'Oppo Find X9 Ultra met le paquet en photo

Oppo a publié un visuel du smartphone, qui montre uniquement l'une de ses tranches. On aperçoit que le cadre adopte un coloris gris, et qu'un grand bouton orange y est intégré. Il ne semble pas s'agir du bouton de démarrage, ni de volume. Il pourrait s'agir d'une touche dédiée au lancement rapide et au contrôle de l'appareil photo. Cela expliquerait d'ailleurs pourquoi il est orange : Oppo collabore toujours avec Hasselblad sur la partie photo, qui utilise justement la couleur orange sur ses propres produits pour mettre en valeur certains élements. Le slogan “Your next camera” (Votre prochain appareil photo en français) indique que ses performances en photographie sont l'aspect sur lequel la marque cherche à communiquer.

Nous avions récemment partagé une photo de l’immense bloc photo de l’Oppo Find X9 Ultra, qui permet au fabricant d'intégrer des capteurs de grande taille. Le capteur principal mesurerait 1/1,12 pouce, pour une définition de 200 MP. On attend aussi un zoom de très bonne qualité grâce à un téléobjectif périscopique de 200 MP (1/1,28″) disposant d'une ouverture de f/2,2 et offrant un zoom optique 3x. Le meilleur photophone de 2026 ?