Oppo dévoile le design du Find X9 Ultra dans ses deux coloris, dont un modèle tout de cuir vêtu

Oppo a publié des visuels officiels du Find X9 Ultra, son prochain smartphone haut de gamme. On retrouve un coloris orange qui rappelle celui de l'iPhone 17 Pro et un modèle avec finition en cuir.

L’Oppo Find X9 Ultra sera lancé le 21 avril 2026. Pour la première fois, le constructeur va commercialiser son modèle de smartphone le plus haut de gamme en France, un événement. Depuis plusieurs jours, la marque a commencé à teaser son nouvel appareil sur les réseaux sociaux. À cette occasion, nous avons pu obtenir un aperçu de ses performances en photo lors de récents matchs de Ligue des Champions de football, avec un zoom dont la qualité a l'air remarquable.

Cette fois, Oppo a mis à jour la fiche produit du Find X9 Ultra, publiant ainsi les images du produit et nous donnant quelques informations à son sujet. D'abord, le mobile sera décliné en deux coloris. Le premier est nommé Orange Canyon et il nous fait forcément penser à l'iPhone 17 Pro orange, qui a rencontré un grand succès. Clairement, Oppo s'en est inspiré ici. La couleur orange est aussi utilisée par Hasselblad pour ses produits optiques. Oppo et Hasselblad étant en partenariat pour développer la partie photo, proposer une telle esthétique a du sens. Le second coloris est le Noir Toundra. Il a la particularité d'offrir une finition en cuir vegan à l'arrière, avec une séparation à peu près aux deux tiers du panneau arrière pour donner un effet de style.

Oppo Find X9 Ultra : un modèle orange flashy et un autre en cuir vegan

La page produit n'indique pour l'instant pas la fiche technique détaillée et le prix du smartphone. La date de sortie exacte n'est pas non plus annoncée, mais il est précisé que “les 500 premières commandes payées bénéficieront d'une livraison prioritaire à partir du 29 avril environ”. Nous savons par contre que le smartphone est disponible dans une unique configuration de mémoire, à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Find X8 Ultra, disponible seulement en Chine, était équipé jusqu'1 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Un système de paiement d'un acompte de 49 euros permet d'obtenir une priorité sur le passage d'une commande du Find X9 Ultra, bien qu'il ne soit pas clair si les stocks sont limités ou pas. Une coque de protection magnétique est livrée avec le mobile, en passant par le site officiel en tout cas. L'utilisateur peut aussi choisir un autre cadeau : un kit avec téléobjectif à intégrer au Find X9 Ultra, une tablette Pad 5 ou une montre connectée Watch X3.