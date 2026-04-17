Android 17 : l’ultime bêta est là, Google mise tout sur la sécurité et la stabilité pour les utilisateurs

C’est maintenant au tour de la quatrième bêta d’Android 17 d’être déployée. Elle marque là encore une étape cruciale dans le développement de la plateforme puisqu’il s’agit de la dernière avant le lancement de la version stable en juin. Avec elle, Google mise sur la stabilité et la sécurité. Voici les bénéfices pour l’utilisateur.

Android 17
Crédits : Google

Google vient de publier une nouvelle bêta d’Android 17 et ce n’est pas n’importe laquelle. Trois semaines après avoir lancé la bêta 3 de la prochaine version majeure de son OS, la firme de Mountain View vient d’annoncer le déploiement de la quatrième « et dernière bêta » sur le blog des développeurs Android.

Si Android 17 franchissait déjà un cap clé avec la bêta 3, la quatrième bêta n’en est pas moins importante dans le développement de la plateforme : elle représente, selon Google, une « étape cruciale pour la compatibilité des applications et la stabilité de la plateforme ». Si le discours s’adresse principalement aux développeurs, il laisse entrevoir de réels bénéfices pour les utilisateurs.

La bêta 4 marque une étape cruciale pour la stabilité et la sécurité d’Android 17

Avec la bêta 4 d’Android 17, la firme de Mountain View impose des limites de RAM strictes au niveau matériel et introduit un service de détection d’anomalies. Grosso modo : le système sera capable de fermer les applications dépassant les seuils de mémoire fixés par l’entreprise afin de préserver la stabilité des appareils. Concrètement, cela va obliger les développeurs à optimiser leurs applications trop lourdes, ce qui rendra les appareils plus fluides et performants.

Autre changement majeur apporté par cette bêta 4 : les développeurs sont désormais contraints de proposer des applications compatibles avec les grands écrans – les tablettes et les smartphones pliants, donc – afin d’unifier l’écosystème. Cela signifie qu’elles devront supporter le redimensionnement et les changements de ratio et d’orientation.

Le volet sécurité et confidentialité n’a pas été oublié : Google le bétonne en activant par défaut la transparence des certificats et en bloquant, par défaut là aussi, l’accès au réseau local. Les développeurs devront ainsi justifier explicitement leurs besoins d’accès au réseau et adopter des sélecteurs respectueux de la vie privée. Pour les utilisateurs, cela signifie une réduction du risque de collecte de données en arrière-plan.

De plus, Google voit plus loin que le bout de son G : la quatrième bêta d’Android 17 intègre au sein de l’Android Keystore l'algorithme ML-DSA (Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm). Cela sert à préparer l’OS aux futures menaces liées à l’informatique quantique. Ce sont donc les derniers changements majeurs avant le lancement de la version stable d’Android prévue pour juin 2026 – c’est désormais au tour des développeurs d’applications de jouer.

Android 17 développement
Crédits : Google

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