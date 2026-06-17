Google sort Android 17 et Wear OS 7 en même temps, voici tout ce qui arrive sur vos appareils

Google frappe un grand coup avec trois mises à jour majeures lancées simultanément. Android 17, Wear OS 7 et le Pixel Drop de juin arrivent ensemble sur les appareils compatibles. Cette vague de nouveautés concerne le téléphone, la montre et tout ce qui les relie.

Google publie rarement autant d'annonces en une seule journée. La firme de Mountain View enchaîne les sorties logicielles à un rythme soutenu. Sa nouvelle version d'Android était attendue de longue date par les possesseurs de Pixel. Il y a quelques semaines, la dernière bêta d'Android 17 misait déjà sur la sécurité et la stabilité. Cette ultime étape précédait de peu le grand lancement. Le système relie aussi un peu plus chaque appareil de l'écosystème maison.

Le 16 juin 2026, la marque a tout déployé d'un coup. Android 17 arrive sur les smartphones maison, accompagné de Wear OS 7 pour les montres et du Pixel Drop mensuel. Lors de la présentation officielle de la nouvelle version pour smartwatches, Google avait déjà dévoilé une partie de ces fonctions. Plusieurs nouveautés du Pixel Drop s'étaient également montrées en avance ces derniers jours. Tout devient maintenant accessible aux utilisateurs équipés d'un appareil compatible.

Android 17 transforme les Pixel avec de nombreuses fonctions inédites

Android 17 se déploie d'abord sur les Pixel, avant d'autres modèles tout au long de 2026. Cette version mise sur la productivité, le divertissement et la sécurité. Le système fait revenir les Bubbles, ces fenêtres flottantes qui transforment une appli en bulle compacte. Un appui long sur une icône suffit pour la faire surgir au-dessus du contenu en cours. Sur les écrans pliables, une nouvelle barre regroupe ces bulles pour passer de l'une à l'autre d'un geste.

Voici comment Android 17 renforce la capture d'écran, le jeu sur pliables et la sécurité :

Les Screen Reactions intègrent la caméra selfie dans l'enregistrement d'écran, pour filmer son visage et l'affichage en même temps.

Un mode jeu optimisé sur pliables place la partie en haut et une manette dynamique en bas.

Le volet sécurité gagne un partage de position temporaire et un mode « Marqué comme perdu » qui verrouille un téléphone volé.

Le contrôle parental s'étend à tous les mobiles Android, sans compte Google requis.

D'autres ajustements plus discrets complètent la mise à jour. Les utilisateurs peuvent masquer le nom des applis sur l'écran d'accueil ou régler un volume dédié à l'assistant vocal. De nouvelles limites empêchent une seule appli de monopoliser la RAM. De quoi améliorer les performances et l'autonomie au quotidien. Android 17 gagnera aussi les fonctions Gemini Intelligence sur certains appareils plus tard cet été.

Wear OS 7 rend les montres plus endurante, le Pixel Drop muscle la création par IA

Wear OS 7 cherche à devenir plus fiable au quotidien. C’est un choix logique, puisque plus de la moitié des porteurs gardent leur montre sept jours sur sept. Le système affiche désormais en direct un score de match, un suivi de livraison ou une séance de sport. Sa gestion multi-appareils devient plus fine et coopère mieux avec les casques ou les lunettes connectées. Une optimisation interne promet jusqu'à 10 % d'autonomie supplémentaire face à la génération précédente. Les fonctions Gemini, comme la création de widgets à la voix, arriveront sur certains modèles cet été.

Le Pixel Drop de juin se concentre sur les outils créatifs propulsés par l'intelligence artificielle. Gemini Omni permet de créer et modifier des vidéos à partir de texte, de photos ou de séquences existantes. Le modèle Lyria 3 génère des morceaux personnalisés selon le style, la voix et le tempo souhaités. La traduction vocale débarque sur le Pixel 10a et conserve la voix de chaque interlocuteur lors des appels. La compatibilité AirDrop arrive aussi sur les Pixel 9a et 8a pour transférer des fichiers dans les deux sens. Du côté de la montre, le partage d'urgence prévient désormais les secours et les proches sélectionnés en cas d'accident grave. Avec cette approche, Google fait progresser tout son écosystème en même temps. Le téléphone gagne en sécurité, la montre en endurance, et l'assistant maison s'invite un peu partout.