Les ventes de CD repartent à la hausse, une première depuis presque 20 ans

Aux Etats-Unis, les ventes de CD repartent à la hausse en 2021, progressant de plus de 20% par rapport à l’année d’avant. Une croissance impressionnante qui ne signe tout de même pas le retour du format, puisque 2020 a été une période très particulière, ce qui brouille les pistes.

Ecouter de la musique sur un CD revient il à la mode ? Alors que les ventes ne cessent de dégringoler depuis 2004, la petite galette connaît un retour en force en 2021. Selon la Recording Industry Association of America (RIAA), les ventes de CD ont bondit de 21% en 2021.

46,6 millions de petites galettes ont été écoulées en 2021, contre 31 millions en 2020. Cela signifie des recettes de 584 millions de dollars pour l’industrie. Nous sommes encore loin des chiffres stratosphériques du début de siècle (plus de 700 millions de CD vendus aux Etats-Unis en 2004), mais il y a de l’amélioration pour la première fois depuis presque 20 ans.

Le CD signe-t-il son grand retour ?

On pourrait alors se demander si le CD est en train de signer son grand retour comme objet vintage, à l’image du vinyle avant lui. Pas si vite… Ces chiffres témoignent de la progression entre 2020 et 2021, et nous savons tous que l’année 2020 a été particulière : les disquaires ont été fermés la plupart du temps et les concerts ont été annulés (pas de vente de CD après le spectacle, donc). Il faudra regarder scrupuleusement les chiffres de 2022 pour voir si cette tendance se confirme ou s’il ne s’agit là que d’un sursaut avant la mort.

Le vinyle, quant à lui, continue d’être un objet prisé des collectionneurs, avec une progression de 61% de 2020 à 2021. Les revenus du format ont apporté un milliard de dollars à l’industrie aux Etats-Unis.

Aujourd’hui, ce sont bien sûr les plateformes de streaming (Spotify, Deezer, Apple Music…) qui sortent leur épingle du jeu. Nous ne jouons plus dans la même cour, puisque les revenus du format ont dépassé les 12 milliards de dollars en 2021, progressant de 24% par rapport à 2020.

Le CD reste donc largement minoritaire, mais il est intéressant de constater une reprise des ventes. Il faut dire que les adeptes du format physique restent nombreux. Le rapport n’est pas le même entre une playlist sur Spotify et un objet en dur.